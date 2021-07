Puhemies esittää, että STM korjaa sote-lainsäädännössä olevan kirjoitusvirheen

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korjaa kirjoitusvirheen, joka sisältyy sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin. Tämä edellyttää oikaisumenettelyä. Asiasta kertoo eduskuntatiedotus tiedotteessaan.

Useat mediat uutisoivat eilen, että terveydenhuollon perustaan kuuluvat kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki on epähuomiossa kumottu kaksi vuotta etuajassa. Syynä on jo hyväksyttyyn, sote-uudistukseen kuuluvaan lakiin jäänyt kirjoitusvirhe.

Tänään eduskunnan täysistunnossa oppositioedustajat vaativat selvyyttä siihen, miten sote-lakiin tullut virhe korjataan.

"Hallitus on suurella vauhdilla ja kiireellä saanut lykättyä uudistuksen eteenpäin. Miten me toimimme nyt, kun meidän lakeja, jotka ovat elintärkeitä, on kumottu. Tähän on erittäin tärkeää saada vastausta. Voi olla, että tulemme vielä kesätauolla tänne eduskuntaan säätämään näitä lakeja voimaan", sanoi perussuomalaisten Arja Juvonen.