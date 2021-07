Oikeustieteilijät erimielisiä sote-lain kirjoitusvirheen korjaamisesta – eduskunnan puhemies Vehviläinen esittää, että STM korjaa virheen

Mikko Stig

Vehviläinen esittämä korjaus edellyttää oikaisumenettelyä.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korjaa kirjoitusvirheen, joka sisältyy sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin. Tämä edellyttää oikaisumenettelyä, kerrotaan eduskunnan tiedotuksesta.

Useat mediat uutisoivat torstaina, että terveydenhuollon perustaan kuuluvat kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki on epähuomiossa kumottu kaksi vuotta etuajassa. Syynä on jo hyväksyttyyn, sote-uudistukseen kuuluvaan lakiin jäänyt virhe.

Voimaanpanolain pykälässä 69 viitataan virheellisesti kyseisen lain kolmanteen pykälään, kun tarkoitus on ollut viitata toiseen pykälään, kerrotaan eduskunnasta.

"Väärä pykäläviittaus on kirjoitusvirhe, ja se on korjattavissa oikaisumenettelyllä", Vehviläinen kommentoi Twitterissä.

Aamupäivällä eduskunnan täysistunnossa oppositioedustajat vaativat selvyyttä siihen, miten sote-lakiin tullut virhe korjataan.

"Hallitus on suurella vauhdilla ja kiireellä saanut lykättyä uudistuksen eteenpäin. Miten me toimimme nyt, kun meidän lakeja, jotka ovat elintärkeitä, on kumottu. Tähän on erittäin tärkeää saada vastausta. Voi olla, että tulemme vielä kesätauolla tänne eduskuntaan säätämään näitä lakeja voimaan", sanoi perussuomalaisten Arja Juvonen.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo STT:lle, että oikaisumenettelyllä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että jos säädöskokoelmassa julkaistussa asiakirjassa on ilmeinen kirjoitusvirhe, se voidaan oikaista. Prosessi on nopea.

"Edita ylläpitää säädöskokoelmaa, eli Edita saa ministeriöltä määräyksen korjata tämän yhden pykälän oikeaan muotoon."

Korjaus saattaa olla valmis jo ensi viikon alussa eikä sitä varten tarvita erillistä täysistuntoa.

Paavolan mukaan kyse on inhimillisestä ja ymmärrettävästä virheestä, koska kyseessä on ollut laaja aineisto. Hallituksen esitys sote-uudistuksesta on noin 1 600-sivuinen ja valiokunnan mietinnössäkin sivuja on yli 100.

Asiaa Twitterissä kommentoineet oikeustieteilijät ovat erimielisiä siitä, miten tapahtunut virhe tulisi korjata.

Professori Martin Scheininin mielestä eduskunnan kannattaisi ottaa ohjat käsiinsä ja säätää laki, jolla kumotut lait säädetään väliaikaisesti sovellettaviksi sellaisina kuin ne olivat aiemmin voimassa.

Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen sanoo olevansa samaa mieltä Scheininin kanssa. Rautiainen viittaa muun muassa Suomen säädöskokoelmasta annettuun lakiin, jossa on linjattu oikaisun julkaisemisesta. Lain mukaan oikaisu voidaan julkaista, jos kyseessä on "ilmeinen kirjoitusvirhe tai kirjoitusvirheeseen verrattava selvä virhe".

"Nyt käsillä oleva asia ei oikein oikaisuun hevin taivu. Kynnys on myös syytä pitää korkeana," Rautiainen tviittaa.

Eri linjoilla ovat julkisoikeuden professorit Janne Salminen ja Juha Lavapuro. Heidän mielestään oikaisulle ei ole estettä.

"Koska eduskunnan tarkoituksena ei selvästi ole ollut kumota kahta terveydenhuoltojärjestelmän kannalta keskeisintä lakia ennen uusien sote-lakien voimaantuloa, virheen korjaaminen ei puutu eduskunnan toimivaltaan päättää lainsäädännön sisällöstä. En oikein näe estettä oikaisulle", Salminen kirjoittaa Twitterissä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei kommentoi asiaa, joka on laillisuusvalvonnassa selvittelyssä, kerrotaan Oikeuskanslerinvirastosta STT:lle.

Sote-lainsäädännössä tapahtuneen virheen havaitsi korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Ville Hinkkanen, joka tviittasi asiasta torstaina. Tätä kautta asia tuli myös sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.