"Kunnon yhteydet tarvitsee sekä lypsyrobotti että etätöissä oleva graafikkokin", kirjoittaa Annika Saarikko kolumnissaan

Carolina Husu

Annika Saarikko painottaa maaseudun ja kaupunkien yhteistyötä.

MT:n kolumnistina aloittaneen Annika Saarikon mukaan toimiva mökki-Suomi on seurausta pitkäjänteisestä maaseudun kehittämisestä.

"Maaseutu ja mökkimaisemat eivät töröttäneet odottamassa, että josko joku tulisi. Sitä Suomea on kehitetty ja pidetty yllä. Sen palveluita on turvattu. Ei ole sattumaa, että on maantie jota ajaa, kauppa jossa käydä ja kirjasto jossa poiketa", Saarikko kirjoittaa.

Saarikko muistuttaa maaseudun olevan muutakin kuin mökkien ja maisemien nostalginen maa. Maaseutu on elävä ihmisten koti.

"Suomen uuden kasvun ja vaurastumisen isot mahdollisuudet ovat maalla, biotaloudessa ja uudistuvissa luonnonvaroissa. Ilman maaseudun ihmisiä ja elämää emme pärjäisi."

Hän alleviivaa maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta, sillä kumpikin tarvitsee toistaan. Esimerkiksi hän nostaa maaseudun teiden ja nettiyhteyksien kehittämisen.

"Kunnon yhteydet tarvitsee sekä lypsyrobotti että etätöissä oleva graafikkokin."

Saarikon mukaan on kuitenkin poliittisista päätöksistä kiinni jääkö monipaikkainen elämä eliitin etuoikeudeksi vai onko maaseutu kaikille mahdollinen asuinpaikka.

