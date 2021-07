Komissio ei huomioinut ilmastopaketissaan Suomelle tärkeää talvimerenkulkua – "Ehkä siinä kävi niin, että meitä ei kuunneltu tarpeeksi"

Juha Kärkkäinen

Suomen ulkomaankaupasta lähes 90 prosenttia kulkee meritse ympäri vuoden, kertoo Suomen varustamot ry.

EU-komissio julkisti eilen laajan ehdotuksensa erilaisista ilmastotoimista, ja yksi niistä oli päästökaupan laajentaminen merenkulkuun. Suomelle tärkeää talvimerenkulkua ei kuitenkaan huomioitu komission ehdotuksessa. Lintilä sanoo, että vaikuttamistyötä kyllä tehtiin.

"Ehkä siinä kävi niin, että meitä ei kuunneltu tarpeeksi", Lintilä sanoo.

Hän sanoo, että vaikuttamistyötä muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) kanssa tullaan jatkamaan.

"Tässä on selkeästi epäkohta. Olemme maa, joka elää viennistä ja meidän vienti kulkee meriteitse. Olemme selkeästi ottamassa kustannuspainetta suhteessa kilpailijamaihin. Se ei ole meidän puolelta tietenkään hyvä", Lintilä sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen sanoo, että talvimerenkulkua pidettiin myös virkamiespuolella esillä.

TEMin erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä sanoo myös, että vaikuttamista tullaan jatkamaan. Tällä hetkellä komission ehdotuksessa merenkulku sisällytettäisiin päästökauppaan asteittain siten, että se olisi vuonna 2026 täysimääräisesti mukana.

"Siihen kuuluisi EU:n sisäinen merenkulku, satamassa olo ja lisäksi kolmansiin maihin suuntautuvan merenkulun osalta puolet päästöistä", Eilittä avaa.

Talvimerenkulussa edellytetään Itämerellä jäävahvisteisia aluksia, jolloin ne ovat raskaampia ja kuluttavat enemmän polttoainetta. On arvioitu, että tästä tuleva korkeampi kustannus verrattuna kevyempiin aluksiin on noin yhdeksän prosenttia. Jos meriliikenteen päästöjen hinta on hyvin korkea, Suomen viennin suhteellinen kilpailukyky saattaa heiketä, sillä vienti kulkee pitkälti merirahtina.

Seuraavaksi komission ehdotukset siirtyvät EU-parlamentin ja jäsenmaita edustavan neuvoston käsittelyyn.