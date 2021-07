EU ratkoo Ranskan ja Venäjän samppanjakiistaa

Jaana Kankaanpää

Kuvan laseissa tarjotaan alkoholitonta kuohuviinia. Kuvituskuva.

Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin suojellakseen ranskalaisen kuohuviinin oikeutta samppanja-tuotenimeen. Taustalla on Venäjällä heinäkuun alussa säädetty laki, joka kieltää ulkomailta tuotuja kuohuviinejä käyttämästä sanaa samppanja tuotepakkauksissaan.

Yleisesti samppanja on Ranskan Champagnen laaksossa valmistetuille kuohuviineille varattu nimi, joka on suojattu Euroopan Unionissa ja useissa muissa maissa. Venäjän ja EU:n välillä ei kuitenkaan ole sopimusta, joka suojaisi maataloustuotteiden immateriaalioikeuksia. Näin ollen Venäjällä valmistettua kuohuviiniä on myyty maassa Sampanskaja-tuotemerkillä.

Uusi lakiesitys paitsi mahdollistaa edelleen venäläisen kuohuviinin nimittämisen samppanjaksi, velvoittaa alkuperäisen ranskalaisen samppanjan valmistajia poistamaan etiketistä viittaukset tuotenimeen, ja sen sijaan lisäämään pullon takaosaan merkinnän "viini" tai "kuohuviini".

Useat ranskalaiset europarlamentaarikot lähettivät asian tiimoilta kirjeen Euroopan Unionin kauppakomissaari Valdis Dombrovskisille. Hän vahvistikin komission delegaation neuvottelevan asiasta venäläisten viranomaisten kanssa.

Kuohuviinin valmistuksella on Venäjälläkin pitkät perinteet. Maan kuohuviinintuotannon kerrotaan saaneen alkunsa tsaari Paavali I aloitteesta, kun ranskalaista kuohuviiniosaamista alettiin hyödyntää Venäjän imperiumiin tuolloin kuuluneella Krimin niemimaalla.

Neuvostoaikana kuohuviiniä valmisti valtion omistama Sovetskoje šampanskoje. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen useat yksityiset viinitilat hankkivat tuotemerkin itselleen, ja valtaosa venäläisestä kuohuviinistä myydään edelleen tuotemerkin yksinkertaisella mustavalkoisella etiketillä.

Uuden, ranskalaisen kuohuviinin samppanjaksi kutsumisen kieltävän lain epäillään olevan suunniteltu miellyttämään Putinin läheistä ystävää Yuri Kovalchukia, joka omistaa suuren viinintuottajayhtiön Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.

EU:n vastauksesta Venäjän lainsäädäntöön kerrottiin Agrafacts -uutiskirjeessä.