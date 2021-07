Ilmastointikoneet ovat menneet hellekesänä kuin kuumille kiville ja monin paikoin myydään jo eioota – "Heinäkuussa myynti on ollut 40-kertainen verrattuna vuoden takaiseen, ja olisi varmaan ollut enemmänkin, jos tarjontaa olisi riittänyt"

Timo Filpus

Helteiden aikaan kaupaksi ovat menneet viilentymiseen ja ulkonaoloon liittyvät tuotteet.

Kesän suurimmat hittituotteet eivät ole lämpömittaria seuranneille yllätys. Ilmalämpöpumput, siirrettävät ilmastointilaitteet ja tuulettimet ovat tehneet hellekesänä kauppansa. Elektroniikkaketju Gigantin myyntipäällikkö Tuomas Ollila kertoo, että kasvu on ollut aiempiin vuosiin verrattuna räjähdysmäinen.

"Viime vuoden samaan aikaan nähden myynti on ollut kymmenkertainen. Kovimpiinkin viime kesän hellepiikkeihin verrattuna siirrettäviä ilmastointilaitteita on myyty kaksinkertainen määrä", Ollila kertoo.

Helteet ovat olleet tänä vuonna viime kesää pidempiä, joten volyymin kasvun lisäksi myös myyntikausi on venynyt.

"Puhutaan sitten tuulettimista tai ilmastointilaitteista tai ilmalämpöpumpuista niin ei ole koskaan ollut myynneissä näin kovaa kuukauden jaksoa firman historiassa."

Ollilan mukaan kauppansa ovat tehneet myös jääkaapit ja pakastimet, joiden kompressorit ovat joutuneet helteillä koville. Poikkeuksellisen suosittuja ovat olleet myös sähköpotkulaudat.

"Toki korona on myös siihen myyntiin vaikuttanut, mutta ei tämä hellejakso ole ainakaan haitannut", Ollila sanoo.

Myös kilpailija Verkkokauppa.com on myynyt viilentimiä ja ilmastointikoneita runsaasti, kertoo tuotepäällikkö Riku Marjeta.

"Ilmastointilaitteiden kysyntä on ylittänyt kaikki odotuksemme, ja kaikki tuotteet ovat tältä erää loppuunmyytyjä. Suosituimpien laitteiden myynti kasvoi viime vuodesta jopa 60 prosenttia ja pääsimme 100-prosenttisesti myyntitavoitteeseen ja vähän sen ylikin"

Verkkokaupassa hittituotteeksi ovat muodostuneet myös esimerkiksi jäätelökoneet, joiden myynti kasvoi viime vuoteen nähden jopa 500 prosenttia.

"Hyvin ilmastoiduissa kodeissa on viihdytty myös sisällä, ja pelikonsolien sekä pelaamisen lisäksi muun muassa sähkökitaroiden myynti on ollut kovassa kasvussa", ketjun kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen kertoo.

Päivittäistavarakaupan suurketjut, SOK ja Kesko ovat niin ikään myyneet runsaasti ilmastointilaitteita.

"Heinäkuussa ilmastointilaitteiden myynti on ollut meillä 40-kertainen verrattuna vuoden takaiseen, ja olisi varmaan ollut enemmänkin, jos tarjontaa olisi riittänyt", kertoo SOK:n marketkaupan käyttötavaroiden myyntijohtaja Päivi Hole.

Lisää viilennyslaitteita on tulossa valikoimiin, kunhan Suezin kanavan maaliskuussa tukkineen Ever Given -aluksen lasti vihdoin elokuun alussa saapuu Suomeen.

Ollilan mukaan suomalaiset innostuvat ostamaan viilentäviä koneita siinä vaiheessa, kun helteet alkavat pitkittyä.

"Ensimmäisinä tosi kuumina päivinä ei vielä näy suurta vaihtelua. Se melkein vaatii sen, että ihmiset lukevat mediasta, että helteet jatkuvat pitkään eikä helpotusta ole luvassa."

"Siinä vaiheessa puetaan niin sanotusti ostohousut jalkaan ja mennään hankkimaan helpotusta sisäilman viilentämiseen."

Gigantissa viilennyskoneet ovat riittäneet hyvin, Ollila kertoo. Juuri nyt laitteista voi olla liikkeissä pulaa, mutta varastoihin on tulossa täydennystä.

"Taitaa olla ensi viikon alku, kun saadaan lisää tavaraa keskusvarastoon. Jos tuleva helleaalto pitkittyy, niin uskoisin että meillä on paukkuja vastata kysyntään ihan niin pitkälle kuin vaan lämpöä kestää."

Säiden on ennustettu hätyyttelevän hellelukemia taas ensi viikon alusta alkaen.

Varsinaisia helteistä kärsineitä tuotteita ei juuri ole. Lämmin kesä olisi voinut ajaa ihmisiä pois esimerkiksi televisioiden ääreltä, mutta kesän runsas urheiluanti Jalkapallon EM-kisojen ja Olympialaisten osalta saattoi paikata kelien tuomaa aukkoa.

Korona-ajan kurittaman ulkomaanmatkailun väheneminen tosin näkyi matkailutuotteiden, kuten matkalaukkujen ja passikuvien kysynnässä, kertoo Verkkokaupan Jätkäsaaren myymälän myymäläpäällikkö Jukka Saarinen.

"Yleisellä tasolla kotona käytettäviin tuotteisiin halutaan panostaa aiempaa enemmän, joten sen sijaan että tietty tuoteryhmä olisi menettänyt myyntiä, on muutos tapahtunut eri kategorioiden sisällä kohti laadukkaampaa ratkaisua."

Ulkomaille suuntaavaan matkailuun tarvittavien tuotteiden vähäisempää kysyntää paikkaa myös esimerkiksi retkeilyvälineiden myynnin kasvu.