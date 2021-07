Pääministeri Sanna Marin peruutti illanvieton politiikan toimittajille Königstedtin kartanossa – syynä heikentynyt koronatilanne

Valtioneuvoston edustuskartano, Königstedt, sijaitsee Vantaan Riipilässä, Vantaanjoen rannalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui peruuttamaan Politiikan toimittajat ry:lle lähetetyn kutsun kesäiseen illanviettoon Königstedtin kartanossa ensi tiistaina.

"Heikentyneen koronatilanteen vuoksi joudumme valitettavasti peruuttamaan tilaisuuden terveysturvallisuussyistä", kuului perustelu.

Pääministeri Marinin kabinetti toivoi, että voitaisiin kokoontua vastaavaan tilaisuuteen mahdollisimman pian.

Tiettävästi kenenkään sairastumisesta ei ole ollut kysymys tilaisuuden peruuntumisessa.

Valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Päivi Paasikoski harmittelee tilaisuuden peruuntumista – järjestelyt olivat pitkällä.

"Varmaan tämä tautitilanteen heikentyminen on syynä. Tälläkin viikolla luvut ovat vaan menneet huonompaan suuntaan", lomalta tavoitettu Paasikoski viittaa vahvistettuihin koronatartuntoihin.

Jo alkuperäisessä kutsussa varoitettiin tilaisuuden mahdollisesta peruuntumisesta tai sen siirtämisestä:

"Seuraamme koronatilannetta koko ajan ja huomioimme sen tilaisuuden järjestämisessä. Merkittävässä tautitilanteen pahenemisessa tilaisuuden osallistujamäärää saatetaan joutua rajoittamaan tai tilaisuus voidaan joutua perumaan."

Pääministerin kesäjuhla on ollut jokakesäinen tapahtuma politiikkaa seuraaville toimittajille. Viime vuonna illanviettoa ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi.

Aiempina vuosina pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa pidettyihin pääministerin kesäjuhliin on kutsuttu laajemminkin politiikkaa seuraavia toimittajia ja sidosryhmiä. Ilmoittautuneita on ollut lähes pari sataa. Ensi tiistain peruuntuneeseen tilaisuuteen kutsut oli rajoitettu Politiikan toimittajien yhdistyksen jäsenille.

Königstedtissä on ulkona hyvin tilaa ja väljyyttä järjestää vastaavia tilaisuuksia.

Valtioneuvoston edustuskartano, Königstedt, sijaitsee Vantaan Riipilässä, Vantaanjoen rannalla. Königstedt siirtyi valtion omistukseen vuonna 1961.

Königstedtin kartano on toiminut vuosien varrella useiden valtiollisten arvohenkilöiden majapaikkana, ja siellä järjestetään säännöllisesti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja vastaanottotilaisuuksia.

Nykyisen kartanotalon rakennutti vuonna 1816 valtioneuvos Jacob Wilhelm Hisinger. Rakennuksen arkkitehti oli perimätiedon mukaan Carl Ludwig Engel.

Esittelyn mukaan Königstedtin kartano on toiminut historiansa aikana maanviljelys-, hevos- ja karjatilana. Kartanon alueella on ollut myös monenlaisia yrityksiä kuten lasitehdas ja omenatarha. Lisäksi Königstedtin koskessa on ollut mylly ja sahalaitos.

Kartano sijaitsee luonnonkauniilla paikalla kosken partaalla. Rannassa lämpiää ruohokattoinen sauna, mutta saunaa ei ollut luvassa tiistain peruuntuneeseen tilaisuuteen.