EU-komissio aloittaa rikkomusmenettelyn 12 jäsenvaltiota vastaan – eivät ole ottaneet epäreilujen kauppatapojen direktiiviä käyttöön

Vain osa EU-maista on ottanut kauppatapoja suitsevan lainsäädännön käyttöön.

Jaana Kankaanpää

EU-direktiivi haluaa laittaa kaupan epäreilun kohtelun kuriin.

Euroopan komissio aloittaa rikkomusmenettelyn 12 jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole ottaneet käyttöön epäterveiden kauppatapojen lainsäädäntöä (UTP-direktiivi). Asiasta kertoo muun muassa EU-media Euractive.

Epäterveitä kauppatapoja suitsevaa lainsäädäntöä ei ole otettu käyttöön Belgiassa, Itävallassa, Kyproksella, Tšekissa, Virossa, Ranskassa, Italiassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Sloveniassa ja Espanjassa.

Kyseisillä mailla on kaksi kuukautta aikaa selittää, miksi lainsäädäntö ei ole edennyt. Komissio on lähettänyt maille kirjeen tällä viikolla.

Jos EU:n johto katsoo, että jäsenvaltio ei ole noudattanut lakisääteisiä velvoitteitaan, se voi lähettää virallisen pyynnön maan hallitukselle. Jos jokin maa ei korjaa tilannetta, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimelle.

Määräaika direktiivin toimeenpanoon oli toukokuun alussa. Tuolloin vain Bulgaria, Tanska, Suomi, Kreikka, Latvia ja Alankomaat olivat aloittaneet prosessin. Kroatia, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Slovakia ja Ruotsi seurasivat nopeasti perästä.

Vuonna 2018 päätetty direktiivi luettelee kiellettyjä epäreiluja kaupan käytäntöjä, jotka kiellettäisiin pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien sekä suurten ostajien välisessä elintarvikkeiden kaupankäynnissä.

Näitä ovat muun muassa tuoretuotteiden 30 päivän maksuajan ylittämien, tilausten peruminen, toimitussopimuksen ehtojen muuttaminen, myymättömien tuotteiden palautus, hyvitysten maksaminen ostajalle ja erilaiset markkinointimaksut.

Sovun mukaan EU-jäsenmaiden pitäisi nimetä viranomainen, joka voisi sakottaa, jos edellä mainittuja epäreiluja kauppatapoja ilmenee.

Epäreiluja kauppatapoja suitsevan direktiivin tavoitteena on parantaa tuottajan neuvotteluasemaa elintarvikkeiden kaupankäynnissä. Kauppatavoille on haluttu EU-lainsäädäntöä jo kymmenen vuoden ajan, ja jo kahdessakymmenessä EU-jäsenmaassa on olemassa kauppatapoja rokottavaa säätelyä.