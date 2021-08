MaRa valittaa hallinto-oikeuteen Pirkanmaalla vaadittavasta kahden metrin turvavälistä – "Kapasiteettia joudutaan leikkaamaan niin paljon, että on taloudellisesti kannattamatonta järjestää mitään tapahtumia"

LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) Pirkanmaalle määräämä etäisyysvaatimus koskee muita sisätiloja kuin ravitsemisliikkeitä ja anniskelualueita.

Ravintolarajoituksista päättää avin sijasta valtioneuvosto.

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan vastaava kahden metrin etäisyysvaatimus on ollut voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella jo aiemmin.

MaRan näkökulmasta Pirkanmaan aluehallintoviraston päätös erosi aiemmasta Uuttamaata koskeneesta päätöksestä, koska Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli päätöksentekoaikaan vielä kiihtymisvaiheessa ja sairaanhoidon kuormitus oli pientä.

Lapin mukaan vaatimus kahden metrin etäisyydestä tekee sisätiloissa järjestettävien tapahtumien järjestämisestä käytännössä mahdotonta.

"Yksi asiakas vie todella paljon tilaa, ja kapasiteettia joudutaan leikkaamaan niin paljon, että se on taloudellisesti kannattamatonta järjestää mitään tapahtumia", kuvailee Lappi STT:lle.

Lapin mukaan MaRa seuraa hyvin tarkasti sitä, millaisia päätöksiä Etelä-Suomen avi tekee perjantaina Husin alueelle.

"Jos Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee huomenna päätöksiä, joilla se vielä kiristää Uudenmaan alueen yleisötilaisuuksien rajoituksia, niin harkitsemme erittäin vakavasti valittamista."

Tällaisia kiristyksiä voisivat Lapin arvion mukaan olla esimerkiksi tapahtuma-alueen jakaminen kokonaan erillisiin lohkoihin tai tapahtumien osallistujamäärän rajoittaminen.

Lapin mukaan monien MaRan kongresseja ja messuja järjestävien jäsenyritysten liiketoiminta on kohdannut suuria ongelmia ja liikevaihto on pudonnut rajoitusten vuoksi. Messujen ja kongressien järjestäminen on ollut hänen mukaansa käytännössä pysähdyksissä viime vuoden maaliskuusta saakka.

MaRan mukaan Pirkanmaan kahden metrin etäisyysvaatimus on lainvastainen ja loukkaa yritysten ja työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia.

MaRa valittaa Länsi- ja Sisä-Suomen avin päätöksestä jäsenyritystensä asiamiehenä. Lapin mukaan aluehallintoviraston päätöksistä voi valittaa vain asianomainen, minkä vuoksi mukana on myös MaRan jäsenyrityksiä.

"Oikeasti teemme sen valituksen kaikkien sen alan jäsenyritysten puolesta", Lappi kertoo.

Pirkanmaan alueen etäisyysvaatimus koskee esimerkiksi MaRan jäseninä olevia kongresseja, messuja ja festivaaleja, kuten Tampereen Teatterikesää ja Tampereen Messuja.

Lapin mukaan kesken Tampereen Teatterikesän tullut päätös oli kohtuuton.

"Päätöksessä ei oteta huomioon lainkaan eri tapahtumien eroavuuksia."

Lapin mukaan Tampereen Teatterikesässä yleisökapasiteetti oli jo vapaaehtoisesti pudotettu puoleen ja asiakaskunta ikärakenteeltaan sellaista, että suurin osa on jo rokotettu kahteen kertaan.