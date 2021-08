Luke arvioi tulevan maatalouspolitiikan päästövähennykset – "Todellisten ja luotettavien lukujen laskeminen on haastavaa"

Kari Salonen

Elokuun lopussa julkaistaan alustavia lukuja ja kerrotaan siitä, miten laskelmat on tehty.

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Luonnonvarakeskukselta capin päästövähennyksistä arvion, jota tullaan hyödyntämään politiikassa. Cap viittaa Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen rahoituskauteen 2021-2027. EU on asettanut capille tavoitteet maataloutta koskien ja kukin Eu-maa tekee oman kansallisen suunnitelmansa sitä koskien.

"Luken arvioissa on tarkoitus on esittää lukuina, kuinka paljon cap-suunnitelman mukainen maatalouspolitiikka näillä tukiehdoilla ja tavoitelluilla pinta-aloilla tulee laskennallisesti vähentämään päästöjä suhteessa entiseen politiikkaan", kertoo Eero Pehkonen ministeriön Ruokaosastolta.

"Se on haastavaa, koska maataloudessa on kymmeniä erilaisia, yksityiskohtaisia toimenpiteitä, ja se on laaja sektori. Maatalouden osa-alueita on vaikea laittaa samaan muottiin, joten todellisten ja luotettavien lukujen laskeminen on haastavaa", Pehkonen huomauttaa.

"Tiedot eri politiikkatoimenpiteiden vaikutuksista voivat olla keskenään ristiriitaisia, ja joidenkin vaikutuksista puuttuu myös tieteellistä näyttöä", hän sanoo.

Luken asiantuntijat arvioivat päästövähennykset aiemman tiedon perusteella. Uutta tutkimusta ei aloiteta.

Arviossa on tarkoitus näkyä maataloussektorin kokonaispäästöt, maankäyttösektorin päästöt, vesistökuormitus sekä typpi- ja fosforikuormitus lukuina nyt ja tulevaisuudessa.

Erojen suuruutta ei pysty vielä arvioimaan.

"Tämä tehdään siksi, että sanallinen kuvaaminen päästövähennyksistä ei riitä. Täytyy esittää konkreettisia määriä", Pehkonen sanoo.

