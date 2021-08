Suomi evakuoi Afganistanista sittenkin myös turvamiehiä

Ulkoministeri Pekka Haavisto piti etätiedotustilaisuuden valtioneuvoston ylimääräisen istunnon jälkeen. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Suomi pyrkii evakuoimaan Afganistanista sittenkin myös turvamiehiä, jotka ovat suojanneet Kabulin suurlähetystöä alihankkijayrityksen palveluksessa. Valtioneuvosto kokoontui ylimääräiseen istuntoon tiistai-iltana kello 21 tekemään päätöksen evakuointien laajentamisesta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi istunnon jälkeen, että Suomeen voidaan ottaa vielä enintään 45 Kabulin-suurlähetystön entistä työntekijää mukaan lukien heidän perheensä.

Uutena ryhmänä otetaan lisäksi suurlähetystön turvallisuudesta vastanneen turva-alan yrityksen työntekijöitä perheineen. Tämä ryhmä on yhteensä enintään 83 ihmistä.

"Näihin turvallisuudesta vastanneisiin henkilöihin kohdistuvan uhkan katsotaan olevan erityisen suuri johtuen heidän roolistaan diplomaattisen henkilöstömme turvallisuuden varmistamisessa", Haavisto perusteli.

Suomi päätti evakuoinneista ensin 13. elokuuta. Jo tuolloin arvioitiin, että muiden ryhmien avustusmahdollisuuksia voitaisiin ehkä tarkastella myöhemmin.

Aiempien päätöksien perusteella Suomeen on tuotu turvaan muun muassa ihmisiä, jotka ovat olleet työsuhteessa Suomen valtioon tai EU-instituutioiden tai Nato-operaation palveluksessa. Evakuoinnit ovat koskeneet myös näiden henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvia.

Aiemmin listatuista 170 afgaanitaustaisesta henkilöstä noin 150:tä ihmistä on pystytty Haaviston mukaan auttamaan.

"Tärkeätä on huomata myös se, että Suomeen evakuoitujen ihmisten enemmistö on ollut naisia ja lapsia", Haavisto sanoi etätiedotustilaisuudessa.

Nyt tehdyillä päätöksillä Suomeen ollaan avustamassa kaikkiaan vajaat 300 afgaanitaustaista ihmistä.

Talebanin vaatimus ulkomaisten joukkojen vetäytymisestä tämän kuun loppuun mennessä asettaa rajan evakuoinneille.

"Paikallisten evakuoitavien osalta lista ei voi aikaikkunan vuoksi varmaan enää tästä kasvaa. Pikemminkin on varmaan niin, että kaikkia listalla olevia ei tavoiteta eikä voida auttaa."

Haaviston mukaan tiedossa on, että Taleban on tehnyt tarkastuksia ovelta ovelle ja naisia on kehotettu pysymään sisällä.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi aiemmin päivällä tukevansa hallituksen linjausta siitä, keitä Suomi evakuoi Afganistanista.

"Hallitus on linjannut selkeästi ja numeerisesti ne ihmiset, joita evakuoidaan, ja minulla ei ole siinä suhteessa mitään huomautettavaa. Mielestäni hallituksen linjaukset ovat olleet nopeita ja kohdallaan", Niinistö sanoi suurlähettiläspäivien lehdistötilaisuudessa.

Puolustusvoimien suojausjoukko saapui viime lauantaina Kabuliin turvaamaan evakuointeja, päivää joukkojen lähettämistä koskevan päätöksen jälkeen. Niinistö huomautti, että nykykäytäntö mahdollistaa valmistelevan tiedustelutoiminnan aloittamisen jo ennen varsinaista päätöksentekoa.

"Ainakin minä olin valmis siihen, että tuo suppea osasto olisi voitu lähettää jo ennen päätöksentekoa valmistelu- ja tiedustelutehtäviin, tosin silloin sillä ei olisi ollut mahdollisuutta voimankäyttöön ennen lopullisen päätöksen tekoa", Niinistö kuvaili.

Hänen mukaansa kansainvälisen avun antamista koskevan lain lisäksi voisi selvittää, tarvittaisiinko myös sellaista lakia, jonka puitteissa Puolustusvoimat voisi antaa apua suomalaisen viranomaisen pyynnöstä Suomen rajojen ulkopuolella.