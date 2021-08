"Biokaasu on tehokas ilmastotoimi", Mauri Pekkarinen linjaa – keskisuomalaiset poliitikot tutustuivat kummimaatilan toimintaan

Petteri Kivimäki

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk.) sekä kansanedustajat Joonas Könttä (kesk.), Riitta Mäkinen (sd.) ja Anne Kalmari (kesk.) keskustelivat viljelijä Lauri Jaatisen kanssa muun muassa maatalouden ilmastotoimista.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk.) Jyväskylästä huomauttaa, että tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmastoon olisi tehdä biokaasua nautatilojen metaanista.

"Tässä Suomen hallitus ei ole ollut tarpeeksi ponnekas. Meillä pitäisi saada laajamittainen biokaasutuotanto käyttöön", europarlamentaarikko painottaa.

Pekkarisen mukaan maatalouden ilmastopäästöjen vähentämiseen on suuri paine EU:ssa.

"Kysymys kuuluu, että tarvitaanko maatalouteen vain keppiä. Mielestäni ei, vaan myös porkkanaa pitäisi pystyä tarjoamaan. Julkisessa keskustelussa on kyllä menty keppilinjalla viime aikoina", Pekkarinen pohtii.

Pekkarinen esitteli ajatuksiaan maanantaina Toivakassa maanviljelijä Lauri Jaatisen lihakarjatilalla järjestetyssä keskisuomalaisten kansanedustajien ja europarlamentaarikkojen kummitilatapaamisessa.

MTK:n maaseutunuorten aloittamalla kummitilatoiminnalla pyritään lisäämään molemminpuolista tiedonvälitystä päättäjien ja maanviljelijöiden välillä.

"Harvalla päättäjällä on suoraa yhteyttä maatalouteen. Kummitilatoiminnan kautta kynnys ottaa yhteyttä päättäjiin madaltuu huomattavasti ja mikä parasta, omaa arkea ja työtä pääsee esittelemään konkreettisesti, ilman muodollisuuksia", Jaatinen kiittelee.

Jaatisen tilan kummina toimii jyväskyläläinen kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.).

"Yhteistyömme alkoi eduskuntakauden alussa keväällä 2019. Sen jälkeen olemme olleet tiiviisti yhteydessä, ihan kuukausittain. Metsäasiat ovat olleet itselleni ennestään tutumpia, mutta kummitilayhteistyön kautta myös maatalouselinkeino haasteineen on tullut huomattavasti tutummaksi. On saanut huomata, miten pienetkin vaihtelut tuottajahinnassa vaikuttavat kannattavuuteen", Könttä kommentoi.

Könttä oli edellisenä viikonloppuna metsästysreissulla Jaatisen tilan mailla.

"Meille kansanedustajille on erittäin opettavaista viettää aikaa maatilalla", Könttä sanoo.

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) Jämsästä on samoilla linjoilla.

"Oma maataloustaustani rajoittuu hevostalouteen, joten kummitilatoiminnan kautta on saanut uusia lähikontakteja. Kaikissa tuotantosuunnissa on omat haasteensa, joten yhteistyö on ollut hyvinkin hedelmällistä", Rantanen toteaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin (kesk.) mukaan valtiovarainministeripuolue keskustan ja pääministeripuolue SDP:n yhteistyö maa- ja metsätalousasioissa on sujunut tällä hallituskaudella.

"Maaseutuelinkeinoissa punamulta-akseli on toiminut hyvin. Viimeisimpänä esimerkkinä on linjakas toiminta EU:n suuntaan Suomen metsien käytön edellytysten varmistamiseksi."

Maanviljelijä Jaatinen kritisoi hallituspuolue vihreiden toimintaa maatalouden osalta.

"On varsin erikoista, että se puolue, josta tulee kaikista eniten mielipiteitä maataloutta koskien, ei vaivaudu edes lähettämään edustajiaan näihin kummitilatapaamisiin."

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi elokuun alussa, että maatalous on jäänyt "sivuraiteille" ilmastotoimissa.