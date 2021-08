Politiikka

Timo Soini halusi jalkapalloilijaksi tai veturinkuljettaksi, mutta poliitikko tuli – "Valta tuntui hyvältä" Politiikka Perussuomalaiset ammentaa kiukusta ja turhautumisesta, arvioi Timo Soini. Iso jytky vuonna 2011 muutti Soinin elämän.

Jaana Kankaanpää

Perussuomalaisilla on nykyään etuna, että puolue on suuri. "On syntynyt puoluekanta, joka ei enää välitä johtaako Soini tai Halla-aho. 12–13 prosenttia äänestää, oli johdossa kuka hyvänsä", Timo Soini arvioi puolueen kannatusta.

Vuonna 2011 eduskuntavaalien päivänä perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini oli unohtanut yhden asian kotiin. Puheen, jonka hän aikoi pitää vaalijuhlissa voiton jälkeen. Soini veti puheen lonkalta, mutta yhden asian hän muisti huutaa: "Tuli iso jytky!" Seuraavana aamuna hän ehti miettiä tapahtunutta. "Turha sitä on sievistellä, tuntui hyvältä nähdä vanhat puolueet kauhusta kankeana. Se muutti elämäni. Meillä oli yhtäkkiä 39 kansanedustajaa, rahaa tulee seitsemän miljoonaa euroa vuodessa ja joudun hallitusneuvotteluihin Kreikan kriisin aikaan", hän muistelee MT:n haastattelussa. Nyt Soini on jättänyt politiikan ja kirjoittanut elämäkerran, jossa käsittelee aikaa ulkoministerinä ja poliittisen uran polkua. Kirjahaastatteluissa voi myös kertoa Suomen politiikan nykytilan: "Meiltä puuttuu politiikasta hirvittävä määrä ihmisiä, jotka todella uskoo siihen, mitä ne saarnaa. Kepulaiset ei usko alkioonsa, demarit ei usko sosialismiinsa ja kokoomus uskoo vain rahaan", Soini sanoo. Eikä uskota maaseutuun. Soini ihmettelee, onko kirkonkylältä kylille pitempi matka kuin toisinpäin. Hän ei tiedä yhtään kuntaa, jossa keskustasta vietäisiin koululaisia kyläkouluun. "Ei ole poliittista tahtoa", hän sanoo syyksi. Entä mihin Soinin oma puolue perussuomalaiset uskoo? "Halla-ahoon tällä hetkellä. Ei ole kovin hääppöinen, jos ottaa hatkat silloin, kun on mahdollisuus pääministeriksi. Hän ei kestä sitä henkistä epämukavuutta ja painetta. Halla-aho ei ole hyvä johtaja", Soini sanoo. Jussi Halla-aho seurasi Soinia puolueen puheenjohtajana. Nuorena Soini halusi ammattijalkapalloilijaksi, jääkiekkoilijaksi, veturinkuljettajaksi, katoliseksi papiksi ja poliitikoksi. Hän kertoo olleensa ujo, mutta rohkaistui lukiossa kirjoittamaan. Poliitikon uran alun puheet olivat katastrofeja. Puhuminen jännitti ja uni ei tullut. "Muistan kun vein SMP:n lehtiä ja Suomen uutisia Turkuun ja asensin jotain mikrofonia ja siinä oli kaksi toripulua. Rähkäsin mikin auki, niin toinen niistäkin lensi pois. Ei siellä ollut ketään", hän kertoo politiikon uran alusta. Poliitikon koulun piti Veikko Vennamo. Ratkaiseva hetki oli, kun hän ei enää pelännyt Vennamoa. "Se vei vuosia. Sen jälkeen en ole ihmistä pelännyt." Soinin mielestä poliitikon tärkein kyky on ominaisuus kestää henkistä epämukavuutta. "Se päivä tulee, kun media hyökkää kimppuun. Se on kova paikka. Siihen pitää valmistautua koko ajan", Soini sanoo. Valmistautumattomat tunnistaa siitä, että vältellään virheitä ja päätöksiä. Siihen kastiin Soini ei itseään laske. Päätöksiä pystyi tekemään myös Juha Sipilä (kesk.) pääministerinä. Soini oli Sipilän hallituksen ulkoministeri. "Saarikko oli aika hyvä jo siihen aikaan, kun vain uskoisi, että liberalismilla kepu ei pärjää. Olen siitä kyllä sanonut." Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on nyt valtiovarainministeri. Erityisen kovapintaisena Soini pitää EU-komissaari Jutta Urpilaista (sd.). "Hän oli tosi pahassa paikassa ja minä kävin kurmuutin häntä eurokriisistä, Kreikan vakuuksista ja takauksista varmaan enemmän kuin ketään. Hän tuli sanomaan, että nyt sanoit pahasti ja puhutaan tämä halki. Yksikään mies, joka olisi saanut saman käsittelyn ei olisi puhunut mulle koskaan." Urpilainen kesti henkisen epämukavuuden. "Siinä on nainen ja poliitikko, joka kesti löylyt. Ilmankos onkin komissaari. Hän sopii mihin tehtävään vain." Soini kertoo myös miksi hallitukseen pitää lähteä. Silloin rupeaa tapahtumaan. Inhorealistinen puoli on se, että kun valtaa on tarjolla, se otetaan. "Kannatus puhuu ja yhteistyökyky on poliittinen fraasi. Kun valtaa on tarjolla, ei siinä paljoa paina tykätäänkö toisista. Valta jaetaan siinä pöydässä." Hän myöntää, että valta tuntui hyvältä. "Silloin pääsee tekemään sitä, mitä olet aina halunnut tehdä ja saat asioita läpi. Sanoit, että tosta, ja siinä oli 20 minuutissa ihminen ovenpielessä, joka tiesi siitä asiasta eniten. Ja seuraavana päivänä asia lähti eteenpäin. Oppositiossa ei saatu mitään aikaan", Soini kertoo ajasta ulkoministerinä. Viesti on suunnattu perussuomalaisille. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purraa Soini ei lähde vielä arvioimaan, sillä puoluejohtajakokemusta on vasta vajaa pari viikkoa. Muutosta kyllä tarvitaan. "Tällä menolla ykkönen on Orpo ja meillä on sinipunahallitus." Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja. Kokoomus on gallupeissa tällä hetkellä suosituin puolue. Vuoden 2011 vaalivoitto tuli osin suomalaisten kiukun ja turhautumisen vuoksi. Soini näki sitä kiertäessään toreja. Ihmisiä tuli huutamaan päin naamaa. "Näinhän että heillä on paha olla. Siksi ne huusi. Näitä oli paljon ja on yhä enemmän. Nykyjohto vetää todella nuottaa sieltä, missä on kiukkua." Poliitikot ovat epäonnistuneet kuuntelemaan ihmisiä. Siksi Ano Turtiaisen puoluehanke sai 5 000 kannatuskorttia päivän aikana. Turtiaisen puolueeseen Soini ei usko. Painojen nostaminen ja maskista kieltäytyminen eivät tuo työpaikkoja ihmisille. Suosio kertoo kiukusta ja poliitikoiden ylenkatseista. "Kuunnellaan gallupeja ja konsultteja ja luullaan, että koko maailma nyt miettii ilmastonmuutosta. Turakainen Iisalmessa miettii, että perkele kun bensa maksaa niin paljon, että ei pysty lähtemään Kiuruvedelle kalaan." Kyytiä saa myös Elokapina. "Turvetuottajat sammuttaa tulipaloa Kalajoella ja elokapinakaverit makaa pitkin teitä. Elokapinaväki ei saa pätkääkään sympatiaa." Nyt Soini viettää hiljaiselämää. Hän tekee yrityksensä kautta puhe- ja konsulttikeikkoja sekä kirjoittaa. Politiikkaan paluuta hän ei myönnä, muttei kiellä, etteikö se kiinnostaisi. "Täytyisikö joskus vielä koittaa, jos lähtisi torille. Tulisikohan joku kuuntelemaan ja saisi jonkun äänen. Älkää yllyttäkö." Joskus joku sanoo Soinille, että olet menettänyt vallan. Siihen hän vastaa, että kysytkö Lasse Vireniltä, vieläkö voitat maratoneja. "Minulla on ne politiikan pokaalit tallella. Tulisikohan joku kuuntelemaan ja saisi jonkun äänen. Älkää yllyttäkö." Joskus joku sanoo Soinille, että olet menettänyt vallan. Siihen hän vastaa, että kysytkö Lasse Vireniltä, vieläkö voitat maratoneja. "Minulla on ne politiikan pokaalit tallella. Sain sen mitä ansaitsin. En ole mistään katkera. Olen tyytyväinen, että pystyin tekemään sen ja pysyin hengissä ja järjissäni", Soini tuumaa.

Ulkoministeri 2015–2019.

Perussuomalaisten puheenjohtaja vuosina 1997–2019.

Europarlamentaarikko vuosina 2009–2011.

Liittyi Suomen maaseudun puolueeseen vuonna 1979.

Syntyi Raumalla ja asuu nyt Espoossa. Kesäpaikka Sastamalassa.

