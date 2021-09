Venäjä esti useiden netin vapaata selailua helpottavien VPN-palvelujen toiminnan alueellaan

LEHTIKUVA/AFP

Roskomnadzor lue perustuslakia, kehotettiin internetin vapautta vaatineessa mielenosoituksessa Moskovassa toukokuussa 2018.

Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor on estänyt usean suositun VPN-palvelun toiminnan alueellaan. Kieltolistalle päätyivät perjantaina suositut palvelut Nord VPN ja Express VPN sekä neljä muuta palvelua.

Viranomaisen mukaan palvelut rikkoivat Venäjän lakia sallimalla pääsyn laittomaan sisältöön verkossa. Roskomnadzorin mukaan palvelut edistivät muun muassa huumekauppaa ja ääriajattelun leviämistä.

Venäjä on jo pitkän aikaa kiristänyt otettaan internetin sisällöistä, ja parlamenttivaalien lähestyessä se on estänyt pääsyn useille opposition nettisivuille. Se on myös painostanut Googlea ja Applea poistamaan sovelluskaupoistaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukijoiden kehittämän sovelluksen.

Venäjän viranomaiset perustelevat linjaansa ääriajattelun kitkemisellä ja alaikäisten suojelulla, mutta hallinnon arvostelijoiden mukaan nämä ovat verukkeita toisinajattelun ja opposition nujertamiselle.

VPN-palveluiden (virtual private network) käyttäjä voi piilottaa todellisen IP-osoitteensa ja sijaintitietonsa internetissä ja siten kiertää valtiollista sensuuria verkossa.

Venäjän parlamenttivaalit pidetään myöhemmin tässä kuussa, mutta liki kaikkia Kremlin vallanpitäjien varteenotettavia haastajia on estetty asettumasta ehdolle. Näkyvin opposition johtohahmo Navalnyi on vankilassa, ja tämän perustamien järjestöjen toiminta on kielletty.