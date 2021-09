MT:n tiedot: Budjettiriihestä ei ole luvassa rasitteita maa- ja metsätaloudelle

Marja Seppala

Maaseudun Tulevaisuuden saamien tietojen mukaan hallituksen budjettiriihi ei ole poikimassa maa- ja metsätaloudelle kummempia rasitteita.

Maaseudun Tulevaisuuden saamien tietojen mukaan hallituksen budjettiriihi ei ole poikimassa maa- ja metsätaloudelle kummempia rasitteita. Myöskään fossiilisten polttoaineiden käytölle ei ole tulossa merkittäviä rasitteita. Sen sijaan jonkinlaisia kannustimia voi olla luvassa edellä mainituille.

Ensi vuoden osalta velanottotarve olisi voinut jäädä maltilliseksi, mutta näyttäisi että sotemenoja ollaan aikaistamassa ensi vuodelle.

Vihreät haluaisivat näyttävämpiä ilmastotoimia kuin SDP, RKP ja keskusta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tviittasi eilen: "Puolet Suomen hiilineutraaliuteen tarvittavista päätöksistä on jo kasassa, mutta meidän pitää kuroa umpeen vielä 11 miljoonan hiilidioksiditonnin päästökuilu. Tarvitsemme päästövähennyksiä niin teollisuudessa, liikenteessä kuin maataloudessa jne."

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi Ohisalolle: "Ilmasto- ja energiaministereillä oli jo viime viikolla keinot sovittuihin päästövähennyksiin. Nyt on enää kyse siitä, halutaanko niiden päälle vielä veronkorotuksia."

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi MTV3:n uutisille, että ilmastokysymysten osalta tuli takapakkia eilisillan aikana: "Arvioni mukaan taso, johon hallitus on sitoutunut on saavutettavissa. Arvioimme yhdessä, ovatko sitoumukset ja ratkaisut, joihin hiilineutraaliuden tavoite on sidottu sellaisia, että kaikki niihin voivat luottaa. Itse niitä sellaisina pidän."

Budjettineuvottelut jatkuvat tänään keskiviikkona.

Lue myös:

Budjettiriihi: "Huolestuttavaa on, että tässä käydään kuin 'tulevaa sotaa'", arvioi valtiovarainministeriön entinen ylijohtaja hallituksen työllisyystoimia