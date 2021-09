MT:n tiedot: On mahdollista, että vihreät lähtee hallituksesta – pääministerin mielestä neuvotellaan pienestä ilmastoyksityiskohdasta, Ohisalon mielestä koko paketin uskottavuudesta

Pääministerin mukaan kiistaa on vain 0,2 miljoonan megatonnin päästövähennyksistä, kun muu kokonaisuus 11 miljoonasta tonnista on kasassa.

Hallituspuolueiden edustajat neuvottelevat tänään kolmatta päivää ensi vuoden talousarviosta ja päästövähennyksistä.

Hallituspuolueiden edustajat ovat kokoontuneet säätytalolle ratkomaan kiistaa päästövähennyksistä ja saamaan budjettineuvottelut ratkaisuun. Kiistaa käydään pääministeri Sanna Marinin mukaan yhä 0,2 miljoonan megatonnin päästövähennyksistä, vaikka muu osa 11 miljoonan megatonnin kokonaisuudesta on jo ratkottu.

Vihreiden puheenjohtajan ja sisäministeri Maria Ohisalon mukaan kyse isommasta kokonaisuudesta, ja Suomen ilmastopolitiikan johdonmukaisuudesta.

"Me olemme sanoneet, että Suomesta tulee hiilineutraali vuonna 2035 ja siitä me haluamme pitää kiinni. Ei olla vaatimassa mitään sen päälle mitä hallitusohjelmassa on yhdessä sovittu", Ohisalo totesi medialle aamulla.

Marinin mukaan päästökiistaa on jo ratkottu tarpeeksi. Pääministeri toivoo, että ratkaisu löytyisi tänään. MT:n tietojen mukaan on kuitenkin jopa mahdollista, että vihreät lähtisivät hallituksesta.

Keskusta ja vihreät hakivat ratkaisua eilen illalla keskustan ex-puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla. Sitä ei kuitenkaan löytynyt. MT:n tietojen mukaan vihreät halusi repiä auki jo sovittuja asioita. Aamulla vetovastuu siirtyi takaisin Marinille.

"Vihreät ja keskusta eivät löytäneet yhteistä kirjausta, mutta molemmat tekivät esityksen toisillensa mistä kirjaus voisi muodostua. Yritämme sen pohjalta rakentaa kompromissia joka olisi mahdollinen kaikille hallituspuolueille", Marin sanoi.

"Itse näkisin, että kaikki elementit, joista ratkaisu rakentuu, ovat pöydällä. Kyse ei ole kovin suuresta erimielisyydestä. Nyt kyse on siitä kaikilta puolueilta tahtoa ja kykyä muodostaa yhteinen kompromissi." Marin sanoi mennessään Säätytalolle.

Marin sanoi, että riihi ottaa sen ajan, minkä se ottaa.

"Kyllä tämä mielestäni liian pitkäksi on venynyt asian mittaluokkaan nähden."

Myös RKP:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi, että nyt on hetki jolloin ratkaisun tulisi löytyä.

"Olemme 99,9 prosentista yhteisymmärrys löydetty, nyt on tämä viimeinen pieni kirjaus, joka vielä puuttuu. Nyt on aika nähdä kokonaiskuva ja kantaa kokonaisvastuu." sanoi Henriksson.

Keskustan puheenjohtaja Annikka Saarikko totesi hyväksi, että neuvotteluja jatketaan nyt pääministerin johdolla. Keskusta esitti eilen kompromissiesityksensä vihreille.

"Olemme neuvotelleet kokonaisuuden, joka mielestäni on jo riittävän hyvä, se voisi edetä maaliin asti.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toivoi, että neuvotteluissa päästään eteenpäin.

"Perinteinen riihi olisi jo ohi, Nyt on tullut sivumausteita, toivotaan, että jätettäisiin politiikka vähän vähemmälle, katsottaisiin iso kuva ja päästäisiin eteenpäin" totesi Lintilä.

Neuvottelut jatkuvat parhaillaan, menossa on kolmas riihipäivä.

