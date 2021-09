Ilmastonmuutos etenee ja suurvallat mellastavat Pohjoisella napapiirillä – Suomi uudisti arktisen strategiansa vastatakseen haasteisiin

Saara Lavi

Arktinen alue on muutoksessa niin ilmastonmuutoksen paineissa kuin suurvaltapolitiikan pelikenttänä. Kuva on otettu Pohjois-Norjassa Kirkkoniemellä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli tänään keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa Suomen uutta arktisen politiikan strategiaa.

"Edellinen strategia on peräisin vuodelta 2013 ja sitä on päivitetty 2016. Sen jälkeen ilmastonmuutos on edennyt paljon oletettua nopeammin arktisella alueella ja myös kansainvälisessä toimintaympäristössä on ollut muutoksia. Tarve uudelle arktiselle strategialle oli ilmeinen", Marin toteaa.

Uudessa arktisessa strategiassa on määritelty neljä painopistealuetta, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, arktisten alueiden asukkaiden oikeuksien huomioiminen, arktinen elinkeinopolitiikka sekä alueen infrastruktuuri ja logistiikka.

"On keskeistä, että arktisen herkän luonnon kantokyky sekä alkuperäisasukkaiden oikeudet huomioidaan kaikilla politiikan sektoreilla", pääministeri korostaa.

Suomen arktisessa strategiassa huomioidaan myös pohjoisten alueiden turvallisuuspoliittisen roolin muutos.

"Arktinen alue on perinteisesti ollut rauhanomaisen yhteistyön alue, ja sellaisena se on pidettävä myös jatkossa. Suurvaltojen väliset jännitteet, geopolitiikka sekä sotilaallisen läsnäolon kasvu kuitenkin näkyvät myös arktisella alueella, halusimmepa sitä tai emme", puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) väläyttää arktisen huippukokouksen järjestämistä Suomessa.

"Tarvitaan yhteistä ymmärrystä alueen herkkien luonnonvarojen käyttöön. Myös alueen turvallisuuspoliittinen vakaus on meidän kaikkien yhteinen intressi, joten aika huippukokoukselle olisi kypsä", Tuppurainen perustelee.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) huomauttaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät tällä hetkellä erityisen korostuneesti arktisilla alueilla.

"Ilmastonmuutos etenee kaikkein kovinta vauhtia pohjoisessa. Muutos näkyy myös Suomen arktisella alueella luonnossa ja luonnon monimuotoisuudessa. Toisaalta se näkyy myös ihmisten arjessa ja elinkeinojen mahdollisuuksissa, kuten poronhoidossa."

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) painottaa liikenneyhteyksien merkitystä pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

"Jotta arktisen mahdollisuudet voidaan täysimääräisesti hyödyntää, on liikennejärjestelmää kehitettävä pitkäjänteisesti siten, että yhteydet pohjoisen ja keskisen Euroopan välillä parantuvat. Tämän on näyttävä myös liikennehankkeiden rahoituksessa."