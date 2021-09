Euroopan komission puheenjohtaja: "Tärkein tehtävämme on nopeuttaa rokottamista maailmanlaajuisesti"

Daina LE LARDIC

Ursula von der Leyen kertoi Euroopan komission tulevan vuoden hankkeista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15.9.2021 EU:n tilaa käsittelevän puheen. Siinä hän esitteli komission tulevan vuoden lippulaivahankkeita.

Puheessaan von der Leyen totesi, että komission tärkein ja kiireellisin tehtävä on nopeuttaa koronarokotusten jakamista maailmanlaajuisesti. Lisäksi rokotuskattavuutta on parannettava Euroopassa ja kykyä varautua uusiin pandemioihin on parannettava.

Ilmastotoimiksi komissio esittää esimerkiksi ilmastorahoituksen vajeen täyttämistä maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa.

"Eurooppa voi tehdä paljon ilmastonmuutoksen ja luonnon kriisin voittamiseksi", von der Leyen sanoi.

Komissio tavoittelee turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä lisäämistä ja EU:n ja sen lähimpien liittolaisten kumppanuuden tiivistämistä. Strateginen kompassi tulee olemaan keskeinen vaihe EU:n yhteisen uhka-arvion ja uhkien käsittelyn laatimisessa.

Tavoitteena on myös johtaa digitaalista siirtymää sekä taata tekninen huippuosaaminen ja komponenttien toimitusvarmuus.

"Digitaalisuus on ratkaisevan tärkeää", von der Leyen sanoi.

Komissio pyrkii varmistamaan oikeudenmukaiset työolot ja paremman terveydenhuollon. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia Euroopan nuorille.

Lopuksi von der Leyen puhui eurooppalaisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta.

"Yhteiskunnat, jotka rakentuvat demokratian ja yhteisten arvojen varaan, seisovat vakaalla pohjalla", hän sanoi, ja totesi, että näitä arvoja puolustetaan määrätietoisesti.