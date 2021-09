Hallituksen perhevapaauudistuksella tavoitellaan tasa-arvoa – päivärahapäivien kokonaismäärä on kasvamassa 43 päivällä

Kari Salonen

Marinin hallitus on jättänyt esityksensä perhevapaauudistuksesta. Uudistuksella pyritään nykyistä tasa-arvoisempaan perhe- ja työelämään.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on antanut esityksensä perhevapaauudistuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin myös työelämässä.

Tavoitteeseen pyritään nykyistä joustavammilla ja pitemmillä perhevapailla sekä molempien vanhempien yhtä suurilla päivärahapäiväkiintiöillä, joista osa on luovutettavissa.

Esitys lisäisi nykyisestä ansiosidonnaisten päivärahapäivien kokonaismäärää ja isien kiintiötä. Lapsen huoltajilla olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko hän biologinen vai adoptiovanhempi tai lähi- vai etävanhempi.

Päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä 43 päivällä vähän alle kahdella kuukaudella.

Kumpikin vanhempi saisi 160 arkipäivän eli noin 6,5 kuukauden kiintiön päivärahapäiviä. Omasta kiintiöstään voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen enintään 63 vanhempainrahapäivää eli noin 2,5 kuukautta.

"Kyseessä on merkittävä panostus lapsiperheisiin ja uudistuksen keskiössä on lapsi. Uudistuksella halutaan kannustaa erityisesti isiä käyttämään perhevapaita enemmän ja ottamaan vastuuta perhevapaan hoidosta. Tavoitteena on välittää viestiä tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja oikeudesta yhtäläisesti käyttää perhevapaita", sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kommentoi.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan perhevapaauudistuksessa tavoitteena on edistää perheiden sisäistä lastenhoitovastuun tasaisempaa jakautumista.

"Tällä hetkellä naiset käyttävät valtaosan vapaista, joka heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja vaikuttaa toimeentuloon niin lyhyellä aikavälillä kuin koko elämänkaaren ajan. Uudistuksella pyritään kaventamaan naisten ja miesten välisiä tulo- ja eläke-eroja."

Hallituksen esitys koskien perhevapaauudistusta on eilen torstaina annettu eduskunnalle ja sen käsittely jatkuu syksyn ajan eduskunnassa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa