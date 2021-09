Hiihtomaajoukkueen entinen huoltopäällikkö kaupunginjohtajaksi: Uusikaarlepyy valitsi Martin Norrgårdin heti ensimmäisellä äänestyskierroksella

Uudenkaarlepyyn kaupunki

Martin Norrgård on Uudenkaarlepyyn uusi kaupunginjohtaja. Kuva on julkaistu Uudenkaarlepyyn kaupungin Facebook-sivuilla torstai-iltana, kun Norrgårdin valinta oli varmistunut kaupunginvaltuuston äänestyksessä.

Martin Norrgårdin, 34, valinta Uudenkaarlepyyn uudeksi kaupunginjohtajaksi ratkesi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella, kun hän sai taakseen valtuutettujen enemmistön. Valtuuston 27 valtuutetusta 18 äänesti Norrgårdia.

Norrgård on valtiotieteiden maisteri Åbo Akademista, mutta hän on myös ammattivalmentaja. Viime kilpailukaudella hän toimi Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkönä.

Hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkönä Norrgård aloitti lokakuussa 2020. Tarkoitus oli, että hän olisi jatkanut tehtävässä Pekingin talviolympialaisiin 2022. Sopimukseen sisältyi lisäksi optio jatkosta vuoden 2023 arvokilpailuihin.

Toisin kuitenkin kävi. Viime huhtikuussa Hiihtoliitto ilmoitti Norrgårdille, että yhteistyö päättyy yhteen kauteen. Hiihtoliitto ja Norrgård eivät ole tarkemmin kertoneet syitä, miksi yhteistyö päättyi.

Kun työt Suomen hiihtomaajoukkueessa loppuivat, Norrgård kertoi palaavansa vanhaan työpaikkaansa eli Ruotsin hiihtomaajoukkueen huollon tehtäviin.

Nyt Norrgård on kuitenkin valittu Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtajaksi. Lähiaikoina selvinnee, jääkö pesti Ruotsissa aikomukseksi. Alun perin oli tarkoitus, että hän työskentelisi Ruotsin maajoukkuehiihtäjien kanssa kevääseen 2022.

Kunnallinen päätöksenteko on Norrgårdille tuttua. Hän on kuulunut Vaasan kaupunginvaltuustoon vuodesta 2012. Norrgård on ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) valtuutettu, ja hän on johtanut RKP:n ryhmää Vaasassa.

Viime kesäkuun kuntavaaleissa Norrgård valittiin valtuustoon jälleen. Hän sai 279 ääntä, joka oli viidenneksi eniten RKP:n listalla Vaasassa.

Vuonna 2019 Norrgåd haki Maalahden kunnanjohtajaksi ja vuonna 2020 Närpiön kaupunginjohtajaksi.

Kevään 2019 vaaleissa Norrgård pyrki EU-parlamenttiin, ääniä tuli yli 3 000.

MT kysyi Norrgårdilta toukokuussa 2020, kiinnostaako häntä ehdokkuus vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

”Ei ainakaan tässä vaiheessa”, Norrgård vastasi tuolloin.

Samassa haastattelussa hän kertoi suunnitelmistaan Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkönä, jonka toimenkuvassa suksihuolto on keskeinen osa. Ainoa työ se ei ole.

"Olen voitelu- ja huoltopäällikkö. Haluan lisäksi ottaa kehitysvastuun koko toiminnasta. Tavoite on, että pystyn viemään maajoukkueen huoltoa kohti hyvää tulevaisuutta", Norrgård mietti uutta tehtäväänsä.

Suomen, Ruotsin, Japanin ja Britannian hiihtomaajoukkueissa työskennellyt Norrgård tiesi hyvin, kuinka tuulinen paikka huoltopäällikön työ on. Huollon porukka voi olla varma ryöpytyksestä, mikäli kisaviikonloppu epäonnistuu. Arvostelu on rajua, jos suksi ei luista tai pito on pielessä.

"Kyllä. Arvostelu on ankaraa. Ja se on hyvin tavallista”, Norrgård totesi.

Norrgårdin pääaineet Åbo Akademissa olivat valtiotiede ja julkishallinto. Valtiotieteiden maisterin tutkintoon kuuluvan gradun aihe on Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuuspolitiikka.

Pitäisikö EU:n perustaa yhteinen eurooppalainen armeija, MT kysyi Norrgårdilta keväällä 2020.

”En näe sitä realistisena vaihtoehtona tällä hetkellä. Se olisi mahdoton toteuttaa nykyolosuhteissa", hän vastasi.

Uusikaarlepyy sijaitsee Pohjanmaan rannikolla noin 80 kilometriä Vaasasta pohjoiseen.

Suomen turkispääkaupungiksi mainitussa Uudessakaarlepyyssä on 7 500 asukasta. Heistä lähes 87 prosenttia on ruotsinkielisiä.

