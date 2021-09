Seppo Kääriäinen: "Ei olisi pahitteeksi se, että eduskunta keskustelisi Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintapolitiikasta"

Ulkoministeriö

Rauhanturvaajia valvomassa ihmisten evakuointia Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa viime elokuussa.

Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioita tarvitaan tässä julmassa maailmassa, muistuttaa ministeri Seppo Kääriäinen kolumnissaan.

"Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon on aina poliittinen päätös; sotilaat tekevät sen, mitä heille käsketään."

Afganistanin operaatio päättyi Kääriäisen mielestä kaaokseen ja pettymyksiin. Niistä on otettava oppia avoimen ja kriittisenkin keskustelun pohjalta. Yksi on se, että operaation tarkoitus on kirkas ja että jo operaation lähtiessä mietitään poistuloa.

Kääriäisen mukaan Afganistanin opetuksia ja kokemuksia ruoditaan muuallakin kuin Suomessa – ei vähiten Yhdysvalloissa ja Euroopan Unionissa.

"Ei olisi pahitteeksi se, että eduskunta keskustelisi Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintapolitiikasta", Kääriäinen kirjoittaa kolumnissaan.

Seppo Kääriäisen kolumni Suezilta Afganistaniin