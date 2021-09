Islanti ei sittenkään saanut Euroopan ensimmäistä naisvaltaista parlamenttia – uudelleenlaskenta muutti tulosta

Vahvin naisenemmistö parlamentissa on Ruandassa.

Islantia on pidetty sukupuolten tasa-arvon pioneerimaana.

Islanti ei näillä näkymin ole sittenkään saamassa Euroopan ensimmäistä naisenemmistöistä parlamenttia, toisin kuin sunnuntaina jo julistettiin. Syynä on yhden vaalipiirin äänten uudelleenlaskenta, jonka seurauksena naisedustajien osuus Islannin parlamentin Alltingin 63 paikasta väheni 30:een.

Aiemmin sunnuntaina julkaistujen ennusteiden mukaan naisedustajat olivat saamassa 33 paikkaa. Luoteinen vaalipiiri oli päättänyt laskea äänet uudelleen, koska tulos oli hyvin tiukka. Kukaan ei ollut pyytänyt äänten uudelleenlaskentaa.

Prosenteissa naisten osuus Islannin parlamentista on näin ollen jäämässä 47,6:een, mutta tulokseen saattaa tulla vielä muutoksia, sillä äänten uudelleenlaskennat ovat vielä mahdollisia muissa vaalipiireissä.

Maailmanpankin mukaan Euroopassa toistaiseksi lähimmäs naisvaltaista parlamenttia oli tätä ennen päässyt Ruotsi, jossa naisedustajia on noin 47 prosenttia. Myös Suomessa naiset saivat viime eduskuntavaaleissa historiallisen paljon paikkoja. Sukupuolijakauma on kuitenkin edelleen miesten eduksi, sillä Suomessa naiskansanedustajilla on 46 prosenttia paikoista.

Islantia on pidetty sukupuolten tasa-arvon pioneerimaana, ja uutinen naisenemmistöisestä parlamentista ehdittiin jo ottamaan innolla vastaan Islannissa sunnuntaina.

"Olen 85-vuotias, olen odottanut koko elämäni sitä, että naiset olisivat enemmistössä. Olen todella onnellinen", kommentoi Reykjavikissa asuva Erdna AFP:lle päivällä.

"Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka pitkälle olemme edistyneet tiellä kohti täyttä sukupuolten tasa-arvoa", maan presidentti Gudni Johannesson kertoi uutistoimistolle.

Euroopan ulkopuolisessa maailmassa on tällä hetkellä viisi maata, joissa parlamenttipaikoista vähintään puolet on naisedustajilla. Maat ovat Ruanda, Kuuba, Nicaragua, Meksiko ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Ruandassa naisten osuus on peräti 61 prosenttia.

Islannissa äänten uudelleenlaskennan ei arvella vaikuttaneen vaalien yleisiin tuloksiin uuden hallituksen muodostamisen kannalta. Pääministeri Katrin Jakobsdottirin vasemmistoa ja oikeistoa yhdistävä koalitio voitti enemmistön, mutta valtatasapaino kolmen puolueen välillä muuttui jonkin verran oikeistopuolueiden voimistaessa asemiaan vasemmiston kustannuksella.

Pääministerin vihreän vasemmiston, konservatiivisen itsenäisyyspuolueen ja keskustaoikeistolaisen edistyspuolueen koalitio sai yhteensä 37 paikkaa 63:sta, vahvistaen enemmistöään aiemmasta 33:sta. Pääministerin puolue sai kuitenkin vain kahdeksan paikkaa, ja nähtäväksi jää, jatkavatko puolueet yhdessä hallitsemista.