Sosiaalidemokraatit säilyttivät johtoasemansa Saksan ääntenlaskennan loppumetreille asti

Ääntenlaskennan tulossivuston mukaan SPD on saanut äänistä 25,7 prosenttia, kun äänet on laskettu kaikissa 299 vaalipiirissä. Kakkoseksi jäänyt kristillisdemokraatit (CDU) sisarpuolueensa CSU:n kanssa on saanut äänistä 24,1 prosenttia.