Yliö: Ihmisen kokemus arvokkaasta osaamisesta ja kuulumisesta yhteisöön luo pohjan vakaalle yhteiskunnalle

Oman osaamisen huomaaminen ja arvostaminen vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita hän itselleen asettaa ja miten hän toimii yhteiskunnassa. Helena Mustikainen ja Milma Arola muistuttavat Yliö-kirjoituksessaan, että osaamista kertyy jatkuvasti elämän eri vaiheissa työssä, harrastuksissa, kursseilla ja ihmissuhteissa. Heidän mielestään ei ole väliä missä osaaminen on syntynyt, se on silti arvokasta.

Maria Miklas

Metsävisassa nuoret pääsevät opiskelemaan metsäalalla tarvittavia taitoja.

Oman osaamisen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen tekee ihmiselle hyvää. Noin 40 prosenttia suomalaisista aikuisista kuitenkin kokee, ettei omasta osaamisesta kertominen ole helppoa (Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019, Sitra). Meillä jokaisella on monenlaista, arvokasta osaamista. Aina emme itse huomaa, mitä kaikkea osaamme.

Osaaminen näkyviin -viikkojen aikana 30.8.–12.9. yli 350 yhteisöä Sitran innostamana herätti suomalaisia, erityisesti työikäisiä, huomaamaan omia taitoja ja vahvuuksia ja auttoi tekemään osaamista näkyväksi.

Mukana oli monenlaisia yrityksiä, oppilaitoksia, opistoja, työmarkkinatoimijoita, julkishallinnon organisaatioita ja järjestöjä. Yhteisöt järjestivät tapahtumia ja työpajoja, jakoivat tarinoita sekä tuottivat harjoituksia ja työkaluja avuksi osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen.

Näin monenlaisten tahojen osallistuminen kertoo siitä, että osaamisen näkyväksi tekeminen koetaan yhteiskunnassamme merkitykselliseksi.

Se, että ihminen tiedostaa omia kiinnostuksen kohteitaan, taitojaan ja vahvuuksiaan, auttaa häntä voimaan hyvin ja pärjäämään elämässä. Arki, työ ja opinnot sujuvat. Harrastukset tuottavat onnistumisia. Itsetuntemus kasvaa ja itsetunto vahvistuu.

Omien taitojen huomaaminen rohkaisee auttamaan muita ja jakamaan omaa osaamista yhteisön käyttöön. Yllä mainitun kyselyn mukaan 58 prosenttia aikuisista haluaisikin jakaa osaamistaan enemmän muiden hyväksi.

Toiset ihmiset ovat hyvä peili oman osaamisen huomaamiseen, sillä usein muut näkevät paremmin sen, missä olemme hyviä. Keskustelu työtoverin, harrastekaverin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa auttaa huomaamaan omia taitoja ja vahvuuksia. Toiselle annettu kiitos, avunpyyntö tai palaute tekee näkyväksi hänen osaamistaan. Myös asenteet ja verkostot ovat osaamista.

Työkin tuntuu merkitykselliseltä, kun ihminen tekee asioita, joissa hän on hyvä ja joista hän innostuu. Työyhteisöt ja tiimit toimivat paremmin, kun monenlainen osaaminen, asiantuntemus ja taidot huomataan ja erilaiset vahvuudet saadaan yhteiseen käyttöön.

Se, mitä ihminen ajattelee itsestään ja kyvyistään, vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita hän itselleen asettaa ja miten hän toimii yhteiskunnassa. Kyselyssä aikuisista 64 prosenttia koki, että heillä on osaamista, jota voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän.

Osaamista kertyy jatkuvasti elämän eri vaiheissa työssä, harrastuksissa, kursseilla ja ihmissuhteissa. On tärkeää, että monenlaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen tulee tunnistetuksi. Ei ole väliä missä osaaminen on syntynyt, se on silti arvokasta.

Keskeisen 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteisessä tahtotilassa elinikäisestä oppimisesta (Kohti elinikäistä oppimista, Sitra 2019) nousi esiin, että yhä suurempi osa osaamisesta syntyy työelämässä työtä tehdessä ja muissa epämuodollisissa ympäristöissä. Siksi tarvitaan uusia tapoja tunnistaa työssä ja vapaa-ajalla jatkuvasti kertyvää osaamista.

Osaajapulan keskellä onkin kannustavaa huomata kaikkien ja kaikenlainen osaaminen. Osaamisen parempi tunnistaminen auttaa myös siihen, että työpaikoilla tarvittava osaaminen ja osaajat kohtaavat.

Ihmisen kokemus siitä, että hänellä on arvokasta osaamista ja että hän kuuluu yhteisöön, luo pohjan vakaalle yhteiskunnalle. Yhtä lailla osaaminen ja panostukset osaamiseen ovat lähtökohta menestyvälle yhteiskunnalle ja sivistykselle ja sekä sen kykyyn uudistua ja ratkoa yhdessä monimutkaisia haasteita.

Sen lisäksi, että kehitämme osaamista jatkuvasti, on hyvä keskittyä siihen osaamiseen, jota meillä jo on. Näkyväksi se tulee parhaiten vuorovaikutuksessa.

Sitra on kuluneen vuoden ajan vauhdittanut yhdeksällä alueella toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä, jotta alueen osaamista hyödynnetään entistä kattavammin ja osaaminen uudistuu yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja julkisen tahon yhteistyössä. Tavoitteena on alueen elin­voiman vahvistaminen osaamisen avulla.

Kaikkien osaamista tarvitaan yhdessä uudistumiseen sekä hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Helena Mustikainen

projektijohtaja

Milma Arola

johtava asiantuntija

Sitra, Osaamisen aika

