Yhteensä 168 kansanedustajaa ilmoittanut saaneensa kaksi koronarokotusta, lisäksi tiedossa muutama yhden piikin saanut

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

STT:n saamien tietojen mukaan eduskunnan rokotusprosentti on ainakin 84 prosenttia.

Kansanedustajista 168 edustajaa on ilmoittanut eduskunnan työterveyshuollolle, että on saanut kaksi koronarokotusta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. Tuoreimmat tiedot ovat tiistaiaamupäivältä. Rauhio kertoo, että lisäksi on ainakin muutamia, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen.

Tämä tarkoittaa, että ensi viikon tiistaina paikan päälle kokoontuvan eduskunnan rokotusprosentti on ainakin 84 prosenttia. Myös loppujen 32 edustajan joukossa voi olla molemmat rokotukset saaneita, sillä pääsy tilastoon edellyttää omatoimista raportointia työterveyshuoltoon, ja se on voinut jäädä osalta tekemättä. Työterveyshuolto raportoi eduskunnan hallinnolle ja puhemiehistölle tilaston rokotettujen määrästä, mutta ei tietoa yksittäisten ehdokkaiden rokotuksista.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen.

"Jokaisen edustajan tulisi ottaa rokotukset tietysti itsensä ja lähimmäistensä takia. Olipa kansanedustaja tai kuka tahansa kansalainen, ei voi ajatella vain itsekkäästi. Tiedetäänhän, että rokotetutkin voivat kantaa koronaa, mutta se kuitenkin suojaa vakavalta taudilta. Meidän pitää myös huolehtia talon johdossa, että eduskunnan toimintakyky säilyy kaikissa oloissa", Vehviläinen sanoo STT:lle.

Vehviläinen näkee, että kansanedustajien toiminnassa on kyse myös esimerkin näyttämisestä kansalaisille.

"Meillä on tässä oman kansakunnan etu kyseessä. Olen kyllä toiveikas, että rokotettujen määrää saataisiin lisättyä. Ei anna hyvää viestiä ulospäin, jos iso osa on rokottamatta."

Hän kuitenkin lisää, että ei toki tiedä kaikkien edustajien syitä olla ottamatta rokotetta, eikä siksi halua osoitella syyttävällä sormella rokottamattomia edustajia. Hän pohtii, että suurin syy sille, ettei rokotusprosentti ole tämän suurempi, on luultavasti ilmoittamatta jättäminen.

"Olen arvellut, että joukossa on niitäkin, jotka ovat olleet hitaita hankkiutumaan rokotukseen. Voi olla myös, että joku on sairastanut koronan, eikä siksi ole voinut ottaa toista annosta. Ja sitten varmasti niin on, että edustajien joukossa on joitakin ihmisiä, jotka eivät halua ottaa rokotetta."

Vehviläinen on henkilökohtaisestikin muistutellut kansanedustajia rokotteen ottamisesta.

"Olen laittanut henkilökohtaisesti sähköpostia ja tekstiviestin, on mennyt myös ryhmien kautta muistuttelua ja keväällä meni muistutusta eduskunnan hallinnon kautta."

STT:n näkemän patisteluviestin perusteella kansanedustajia ei ole varsinaisesti kuitenkaan patisteltu ottamaan rokotetta, vaan ilmoittamaan saaduista rokotteista. Vehviläinen sanoo tähän, että ketään ei ole haluttu varsinaisesti painostaa rokotteen ottamiseen.

"On toki korostettu joka paikassa, että kattavuuden tulisi olla hyvä, että lähityöhön voidaan palata."