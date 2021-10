Pienoinen vauvabuumi huutaa jatkoa – vuonna 2030 vain kourallisessa nykyisistä maaseutukunnista syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, katso mitkä ne ovat

Johannes Tervo

Syntyvyys kääntyi Suomessa muista EU-maista poiketen kasvuun tämän vuoden alussa. Elokuussa Suomen väkiluku oli noin 5 545 000 ihmistä.

Suomessa on menossa parhaillaan pienoinen vauvabuumi. Syntyvyys laski ennen korona-aikaa vuonna 2020, mutta syntyneiden lasten määrä kääntyi muista EU-maista poiketen nousuun vuoden 2021 alussa.

Vauvoja on syntynyt tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Tilastokeskuksen tuoreen tiedotteen mukaan tulevina vuosina syntyvyys ei ole Suomessa ikärakenteen kannalta riittävällä tasolla.

Vuosi 2021 tulee olemaan kuudes vuosi peräkkäin, kun Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy.

Lisäksi väestö ei ennusteiden mukaan vähene tasaisesti kaikkialta Suomesta, vaan se keskittyy jo entuudestaan suurimmille kaupunkiseuduille.

Mikä tilanne syntyvyydessä on nyt ja on jatkossa maaseutumaisissa kunnissa, yliaktuaari Markus Rapo?

"Suomessa on tilastollinen kuntaryhmityksen mukaan 187 maaseutumaista kuntaa. Näistä 19 oli sellaisia, joissa vuonna 2020 syntyi enemmän ihmisiä kuin kuoli. Merkittävin tekijä määrän vähyyteen on maaseutumaisten kuntien ikärakenne. Toki syntyvyyskin yleisesti ottaen on nyt matalalla", Rapo vastaa MT:lle sähköpostissa.

Ennusteen mukaan vuonna 2030 nykyisistä maaseutumaisista kunnista vain seuraavissa syntyisi enemmän ihmisiä kuin kuolisi: Aura, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumijoki, Luoto, Pedersöre, Pornainen, Pyhäntä, Rusko, Sievi, Siuntio, Tyrnävä ja Uurainen.

Vuosina 2011–2020 väkiluku on kasvanut 26 maaseutumaisessa kunnassa. Ennusteen mukaan 2021–2030 väkiluku kasvaisi 27 kunnassa ja 2031–2040 yhteensä 25 maaseutumaisessa kunnassa.

Maaseutumaisia kuntia, joissa väkiluku on kasvanut 2011–2020 ja ennusteen mukaan kasvaisivat myös 2021–2030 ja 2031–2040 on yhteensä 13. Nämä kunnat olisivat: Aura, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Inari, Jomala, Kustavi, Lemland, Luoto, Rusko, Siuntio ja Vårdö.

Vuosien 2011–2020 aikana maaseutumaisten kuntien väkiluku on vähentynyt 72 000 asukkaalla, 772 194:stä 700 180:een.

Tuoreimman ennusteen mukaan väkiluku vähenisi seuraavan 10 vuoden aikana eli vuosina 2021–2030: -63 854 ja 2031–2040: edelleen -41 606.

"Suurin tekijä on se, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä."

Onko väestökehityksessä suuria eroja alueittain?

"Alueittaisia eroja on, kuten ehkä kuntalistastakin näkee. Ahvenanmaan kunnat pärjäävät ja suurten kasvukeskusten lähistöllä olevat maaseutumaiset kunnat", Rapo vastaa.

