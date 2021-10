Lukijalta: Kuuliaisuuteen kasvatetut ikäluokat hiljennetään mediassa kiusaamisella – vaikenemisen on loputtava

Kuuliaisuuteen kasvaneiden ikäluokkien pitää Ritva Martikaisen mielestä lopettaa tyytyminen pienen joukon alistamisen kohteena olemiseen. Suuren hiljaisen enemmistön on aika lopettaa vaikeneminen.

Ritva Martikaisen mielestä mediassa saavat äänensä kuuluviin vain koulutetut ja teräväkieliset.

Tämä lienee aikamme ilmiö. Tarkoitan tällä sitä, että vain pieni joukko uskaltaa avata sanaisen arkkunsa kertoakseen mielipiteensä. Oletus siitä, että jotkut muut hoitavat asiat puolestamme toteutuvat ikävällä tavalla.

Kuuliaiset alamaisuuteen kasvaneet ikäluokat tyytyvät siihen, mitä tietyt tahot julistavat isolla äänellä ja usein myös ikävällä kielenkäytöllä. Hyvin koulutetut puhetaitoiset alistavat hiljaisen enemmistön vaikenemaan; kuka nyt haluaisi tulla mollaamisen ja hyökkäysten kohteeksi.

Sanan säilä on kiusaamisen väline myös niin sanotuissa vastuullisissa medioissa. Kiusaaminenhan perustuu siihen, että kukaan ei halua tulla seuraavaksi kiusatuksi puolustamalla kiusattua ja suuri enemmistö vaikenee.

Markku Jokisipilä eduskuntatutkimuslaitokselta totesi Lounais-Suomen alueuutisissa viime viikolla, että perussuomalaisia kohdellaan eri tavalla medioissa. Uutinen ei ylittänyt valtakunnan isompilevikkisissä niin sanotuissa vastuullisissa medioissa uutiskynnystä. Miksiköhän?

Tämä on malliesimerkki kiusaamisesta. Media vaikenee, kun ei haluta nähdä omaa osuutta ikävän kielenkäytön lisäämisessä. Muita on helppo syyttää ja mollata. Median toteuttama poliittinen ohjaus on osa demokratian rappeutumisilmiötä. Hiljaisen enemmistön pitäisi lopettaa olokapina.

Ritva Martikainen

Joensuu

