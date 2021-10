Ylen kannatuskysely: Kokoomus yhä suosituin puolue, vasemmistoliitto petrasi vihreiden kustannuksella

Kokoomus on pysynyt suosituimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä 20,9 prosentilla. LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Kokoomus on pysynyt suosituimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä 20,9 prosentilla. Kakkossijalla on SDP 19,3 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 17,7 prosentilla. Neljännellä sijalla on keskusta 12,6 prosentilla.

Merkittävin muutos nähtiin vihreiden kannatuksessa, joka laski syyskuun seurantajaksolla elokuuhun nähden prosenttiyksikön verran 10,4 prosenttiin. Samaan aikaan vasemmistoliitto kasvatti kannatustaan saman prosenttiyksikön verran 8,6 prosenttiin.

Muut todetut muutokset kannatuksissa olivat pienempiä. Pienpuolueista Liike Nytin kannatus laski 0,8 prosenttiyksiköllä 1,7 prosenttiin. Kaikki kyselyssä todetut muutokset mahtuvat kahden prosenttiyksikön virhemarginaalin sisään.

Kahden mittausjakson perusteella perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtumisella ei näytä olleen vaikutusta puolueen kannatukseen, Yle kertoo.

Reilun 1 750 kantansa ilmoittaneen vastaajan kyselyn Ylelle toteutti Taloustutkimus. Kysely tehtiin 1. syyskuuta – 5. lokakuuta.