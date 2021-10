Pääministeri Marinin mukaan koronarajoituksia ei ole purettu liian nopeasti

"Emme me voi pitää yhteiskuntaa suljettuna ja näitä rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole rokotetta halunnut ottaa", Marin totesi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomessa ei ole purettu koronarajoituksia liian nopeasti.

"Nähdäkseni emme, emme ole vapauttaneet liian aikaisin yhteiskuntaa", hän sanoi aluevaaleja koskevassa SDP:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila on sanonut, että Suomessa luovuttiin liian aikaisin koronarajoituksista. STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sairaalahoidon kuormitus on kasvussa useissa sairaanhoitopiireissä.

Marin toivoo, että tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta täyttyy tämän kuun aikana, jolloin loputkin rajoitukset voidaan purkaa.

"Emme me voi pitää yhteiskuntaa suljettuna ja näitä rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole rokotetta halunnut ottaa. Tämä on ollut paitsi terveydellisesti myös hyvinvoinnillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti erittäin raskas kriisi, ja me tietenkin haluamme palata normaaliin."

Hallitus on Marinin mukaan edennyt hybridistrategiansa mukaan rajoitusten höllentämisessä. Marinin mielestä hallitus on tehnyt kaikki päätökset esimerkiksi ravintolarajoitusten osalta sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta.

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 72 prosenttia on STM:n mukaan saanut kaksi rokoteannosta. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Marin vetosi suomalaisiin, että kaikki ottaisivat rokotteen. Rokotepakkoa hallitus ei kuitenkaan hänen mukaansa ole valmistellut.