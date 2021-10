Ministeri Paatero ajaa valtion etätöiden lisäämistä myös koronan jälkeen – "On selvää, että etätyöskentelyä voidaan hyödyntää aiempaa runsaammin"

Ministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan korona-aika on tuonut runsaasti lisää osaamista etätöiden tekemiseen.

Jaana Kankaanpää

SDP:n kuntaministeri Sirpa Paatero vastaa valtion työpaikkojen ohjaamisesta. Ministeri suhtautuu etätöiden lisäämiseen myönteisesti ja näkee asian liittyvän olennaisesti niin työn murrokseen kuin joustavampaan työnantajapolitiikkaan.

Suomen valtion eri virastoissa työskentelee noin 74 000 ihmistä. Suurimmaksi osaksi he ovat turvallisuusviranomaisia, jotka työskentelevät puolustusvoimissa, rajalla, poliisissa ja tullissa.

Valtiollisiin työpaikkoihin lasketaan myös valtion virkamiehet sekä noin kymmenkunta erilaista virastoa työntekijöineen.

Valtion työpaikkojen ohjaamisesta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) arvioi, että korona-ajan myötä etätyöt yleistyvät myös valtion työpaikoissa.

”Koronan aikana varmaan karkeasti ottaen noin puolet valtion työntekijöistä on tehnyt etätöitä. Huomionarvoista on, että ennen tätäkin etätyötä on tehty valtion työntekijöiden keskuudessa hyvinkin laajasti. Tulevaisuudessa etätöitä tehdään valtiollisissa työpaikoissa todennäköisesti enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana”, Paatero toteaa.

Ministerin mukaan monipaikkainen työskentely on myös lisääntynyt.

”Useat ihmiset työskentelevät nykyään useammalta paikkakunnalta käsin. Siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi vapaa-ajan asuminen sekä perhe-elämän tai muun henkilökohtaisen elämän järjestelyt. On järkevää, että mahdollisuuksien puitteissa myös valtion työpaikoissa on joustoja näiltä osin”, Paatero pohtii.

Ministeri Paateron mukaan korona-aika on tuonut runsaasti lisää käytännön osaamista etätöiden tekemiseen liittyen.

”Pakon edessäkin on päästy testaamaan verkkojen ja järjestelmien toimivuutta etänä.”

Ministeri näyttää vihreää valoa valtion etätöiden lisäämiselle, sikäli kuin se on perusteltua ja järkevää.

”Sehän liittyy suoraan työn luonteeseen. Vanginvartijat eivät varmastikaan pysty paljon tekemään etänä työtään, mutta asiantuntijatehtävät ja tietotyö ovat eri asia. On selvää, että monissa tehtävissä etätyöskentelyä voidaan hyödyntää aiempaa runsaammin.”

Ministerin mukaan etätyöt liittyvät olennaisesti työn murrokseen sekä joustavampaan työnantajapolitiikkaan.

”Kun ajattelen tätä valtion työnantajan näkökulmasta, niin ihmisille on selvästi tullut entistä merkityksellisemmäksi, että työn tekemisen tapaan saa vaikuttaa. Se, että valtio osoittaa joustavuutta etätyön mahdollisuuksissa, on työntekijöiltä saamamme palautteen pohjalta toivottava asia.”

Paatero huomauttaa, että myös lähitöille on edelleen huomattavaa kysyntää ja tarvetta.

”Korona-aikana toisaalta on huomattu, että lähityöyhteisöllekin on usein paikkansa. Varmasti suuri osa työntekijöistä on jatkossa sekä lähi- että etätöissä.”

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa vero- ja tullihallinnossa. Muita hallinnonalan virastoja ovat aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Valtiokonttori, Tilastokeskus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. HAUS kehittämiskeskus ja Hansel ovat valtion osakeyhtiöitä. Valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kuntien takauskeskus kuuluvat myös ministeriön hallinnonalaan.