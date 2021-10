Krista Mikkonen nousee sisäministeriksi, Emma Kari ympäristöministeriksi

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi nouseva Emma Kari tiedotustilaisuudessa vihreiden ministeriryhmän sijaisjärjestelyjä käsitelleen puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokokouksen jälkeen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Vihreät vaihtaa kahta ministeriään marraskuussa.

Puheenjohtaja Maria Ohisalon tilalle sisäministeriksi nousee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hän aloittaa tehtävässä marraskuussa, ja samalla toisen kauden kansanedustaja ja puolueen eduskuntaryhmää johtava Emma Kari nousee ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

Puheenjohtaja Ohisalo on jäämässä vanhempainvapaalle loppuvuoden aikana. Ohisalo palaa hallitukseen keväällä, jolloin hän aloittaa ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävässä.

"Ajattelen niin, että kun siirryn ympäristö- ja ilmastoministeriksi, tietysti puolueen puheenjohtajana pystyn antamaan näille asioille vielä suurempaa painoarvoa paitsi julkisessa keskustelussa mutta myös sitten vaikkapa viisikon yhteistyössä ja siinä kokonaisuudessa", sanoi Ohisalo ministerivalintojen tiedotustilaisuudessa myöhään illalla.

Vihreiden ministerivalinnoista päättivät puolueen kansanedustajat ja puoluevaltuuskunta yhteiskokouksessa maanantai-iltana.

Vihreät saapuivat kokoustamaan puoli viideltä Helsingin Pikkuparlamenttiin. Tilaisuuden venymisestä varoittivat etukäteen muun muassa puheenjohtajan sijaiseksi äskettäin valittu Iiris Suomela sekä eduskuntaryhmää johtava Kari. Kokous venyi lopulta yli viiden tunnin mittaiseksi.

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi olivat ehdolla istuva ministeri Mikkonen, ensimmäisen kauden kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Atte Harjanne sekä tehtävään äänestetty Kari. Kokouksessa annettiin yhteensä 61 ääntä, joista Kari vei ensimmäisellä äänestyskierroksella 33.

Ympäristö- ja ilmastoministerin äänestämisen jälkeen sisäministeriksi nostettiin yksimielisesti Mikkonen.

– Turvallisuus syntyy siitä, että meillä kaikki voi hyvin ja sosiaalipolitiikka on iso osa sen turvallisuuden lisäämistä. Syrjäytymisen ehkäisy, nämä ovat kaikki teemoja, joita haluan jatkaa sisäministerinä, kun niihin saappaisiin hyppään, kommentoi Mikkonen valintaansa tuoreeltaan.

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi nouseva puolueen eduskuntaryhmää johtava Kari on toisen kauden kansanedustaja. Hän toimi ympäristöministerin erityisavustajana vuonna 2014, ministerinä toimi puolueen silloinen puheenjohtaja Ville Niinistö.

"Kun on ihminen, joka on tullut politiikkaan, tullut vihreisiin ympäristö- ja luonnonsuojelupolitiikan takia, niin on aika selvää, että ilmasto- ja ympäristöministerin pesti on unelmapesti", kertoi Kari tiedotustilaisuudessa ministerivalintansa jälkeen.

Kari on koulutukseltaan ympäristötieteen maisteri. Kotisivuillaan itseään feministiksi kuvaileva Kari on myös vihreiden naisjärjestön puheenjohtaja ja kolmen lapsen äiti.

Helsinkiläinen Kari pyrki Niinistön seuraajaksi puolueen johtoon vuonna 2017. Puheenjohtajakisan voitti tuolloin Touko Aalto.

Kari nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2008 ja vaikuttaa siellä nyt neljättä perättäistä kautta. Hän on syntynyt vuonna 1983.