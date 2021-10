”Etelä-Suomesta on tullut porukkaa” – Vehmersalmella etätyötä tehdään pankin alakerrassa

Kuopion kaupunki on parantanut maaseutupolitiikkaa, Vehmersalmen OP:n johtaja Petri Tyllinen arvioi. Ainakin Vehmersalmella ihmisiä on entistä enemmän.

Petri Jauhiainen

”Kaikki palaverit ovat Teamsilla ja aluksi mietin, onko ­täällä ­rauhaa puhua”, Eveliina Miettinen kertoo Vehmersalmen Osuuspankin työtiloista. Puhelut ovat onnistuneet hyvin. ”Aion ­varmasti tulla jatkossakin tänne.”

Vehmersalmen Osuuspankissa on kätevä systeemi etätyöntekijöille. Avaimen alakerran tiloihin voi kuitata pankin tiskiltä ja sitten vain tietokone kiinni kiinteään tietoverkkoon ja voikin alkaa tehdä töitä.

Jos työaika venyy pankin aukioloaikojen yli, voi avaimen palauttaa postilaatikkoon.

Pankin toimitusjohtaja Petri Tyllisen mukaan etätyöpiste on nyt ollut käytössä muutaman kuukauden.

"On hyvin löydetty ja paljon on tullut kyselyjä. Ja kysytty, että oikeastiko ilmainen. Tämä on kaikille. Yllättävän paljon on kävijiöitä Helsingistä", Tyllinen kertoo.

Tämän vuoden loppuun saakka paikka on ilmainen.

"Sitten harkitaan jos kuluja katetaan. Täällä on muutenkin edullista asua."

Tyllinen pitää oikeana käsitystä siitä, että koronan aikana mökeillä on tehty paljon työtä ja asuttu pitkään.

"Ilmiö on hyvinkin todellinen, vaikka tilastot eivät sitä tunnista. Muutos on tapahtunut ja kesämökkejä otetaan vakituisiksi asunnoiksi. Se voi olla taloudellisesti edullista, sillä kaupungissa voi työn takia asunnosta saada verovähennystä. Etelä-Suomesta on tullut porukkaa. Täällä nähdään, että ihmisiä on nyt enemmän."

Yksi sellainen etätyötä tekevä on helsinkiläinen Eveliina Miettinen. Hän on kotoisin Vehmersalmelta ja viettänyt nyt seudulla paljon aikaa.

"Vanhempien luona ei aina ole rauhaa keskittyä, eikä ergonomia ole oikein kohdallaan. Jäin loppuviikoksi tänne tekemään töitä", sisällöntuottajana työskentelevä Miettinen sanoo.

Hän on töissä suuressa matkatoimistossa TUI:ssa. Korona vähensi matkailua, mutta Miettisellä on riittänyt töitä.

"Pitää pitää yllä mielikuvia ja tarjouksia ja verkkosivuja", hän kertoo.

Hän on ollut etätöissä koko ajan viimeiset puolitoista vuotta.

"Läppärillä olen tottunut tekemään töitä. Kaikki palaverit ovat Teamsilla. Aion varmasti tulla jatkossakin tänne."

Vehmersalmi on osa Kuopiota, mutta kaupunki ei Tyllisen mukaan estä rakentamista maaseudulle.

"Edullisia ja hienoja tontteja on tarjolla. Oma kyläyhdistys pitää huolta, että ei jäädä unholaan. Täällä on hyvin aktiivista porukkaa."

Kaupungin vallankäyttö näkyy esimerkiksi koulupäätöksissä. Koulussa on nyt noin 170 oppilasta.

"Kun oli uhka, että koulu lähtee, tiedän, että tonttikauppoja peruttiin. Sitten tuli selko, että koulu säilyy, niin oppilasmäärä lähti heti kasvuun. Kuopio huomioi maaseutuaan paremmin kuin aikaisemmin, suunta on oikea."

