Keskustan ryhmänjohtaja puolustaa pääministerin kurmoottamaa kulttuuriministeriä ja kehottaa Marinia johtamaan hallitusta

"Kyllä hallituksen olisi hyvä tietää, mitä on sovittu", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pylväs ihmettelee.

Jaana Kankaanpää

Juha Pylväs luottaa yhä hallituksen toimintakykyyn, vaikka sen toimintatavat saavatkin häneltä kritiikkiä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs oudoksuu sitä, miten hallitus käy keskustelua valtion budjetista. "Kyllä näitä keskusteluja kannattaisi käydä hallituspöydän ympärillä eikä julkisuuden kautta", Pylväs viittaa viime päivien kohuun kulttuurialan leikkauksista, johon lisänsä ovat tuoneet ministerien twitter-kommentit.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) toimintaan Pylväällä ei ole huomautettavaa. Kurvinen toimi hänen mielestään täysin oikein eli hoiti virkavastuulla sitä tehtävää, mikä ministerille kuuluukin, kun hän järjesti tiedotustilaisuuden budjetin leikkausten kohdentumisesta viime viikolla. Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko saa Pylväältä puhtaat paprerit.

"Saarikko ja Kurvinen ovat minun näkemyksen mukaan hoitaneet hommansa."

Pylväs muotoilee kommenttinsa kieli keskellä suuta, mutta toteaa ongelman olevan pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamisessa.

"Nyt ei ole puhuttu ihan tarpeeksi ja käydään julkisuuden kautta keskustelua. Mää en siihen valtioneuvostoon kuulu, mutta minun silmiin näyttää, ettei ole keskusteltu tarpeeksi. Ei mennyt ihan putkeen."

"Pääministeri johtaa hallitusta. Hallituksen johtaminen kuuluu pääministerille. Hänen pitää johtaa. Jos ei keskustelua käydä, sitä pitää varmaan käydä."

Pääministeri Sanna Marin oli pyytänyt Kurvista perumaan tilaisuuden, mutta Kurvinen piti sen, koska arveli, että leikkauslistat vuotavat julki mitä pikimmin joka tapauksessa. Pylväskin huomauttaa, että yleensä kun budjetti on jo annettu eduskunnalle, niin on ollut tiedossa, mitä se pitää sisällään ja mistä on leikattu.

Kohu ei ole kuitenkaan horjuttanut keskustan eduskuntaryhmän luottamusta hallituksen toimintakykyyn. "Varmaan valtioneuvoston puolella pitää käydä läpi, mitä on tapahtunut ja onko reivaamisen paikka", Pylväs kommentoi.

Hallitus perui perjantai-iltana Veikkauksen edunsaajajärjestöille kaavaillut leikkaukset kokonaisuudessaan.

