Pietikäinen: "Aika ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkaa loppua kesken"

"On hämmästyttävää, että pahenevasta ilmastohätätilasta pitää varoitella vuosi toisensa jälkeen ilman riittävää vaikutusta", europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toteaa.

Kari Salonen

Ponnistelu ilmastonmuutoksen tuomia haasteita vastaan on tärkeää koko eloonjäämisen kannalta, Sirpa Pietikäinen sanoo.

Euroopan parlamentin täysistunto keskustelee YK:n ilmastonmuutoskonferenssista huomenna keskiviikkona. Äänestys aiheesta on torstaina.

"Aika ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkaa loppua kesken. Meidän on saatava globaalisti sovittua tiukoista, kunnianhimoisista ja riittävistä ilmastotoimista", sanoo europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.).

"On hämmästyttävää, että pahenevasta ilmastohätätilasta pitää varoitella vuosi toisensa jälkeen ilman riittävää vaikutusta. Aikaa meillä on ollut kymmeniä vuosia ratkaisujen tekemiseen", Pietikäinen jatkaa.

YK:n arvion mukaan maailmanlaajuinen lämpötilan nousu tulee olemaan 2,7 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Euroopan parlamentin Fit for 55 -ilmastopaketin tavoitteena on vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vuonna 2050. Aloitteet ovat nyt parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

"Sitoumukset eivät yksin riitä, vaan tarvitsemme EU:ssa ja globaalisti tiedeperusteisia tavoitteita. Glasgow’ssa pitää sopia asetettujen tavoitteiden tieteeseen perustuvasta automaattisesta tarkastamisesta, jotta on mahdollista varmistaa tavoitteiden riittävyys", Pietikäinen sanoo.

Yleisten ilmastotavoitteiden lisäksi päättäjien pitäisi sitoutua konkreettisiin toimiin, joilla tavoite saavutetaan, Pietikäinen lisää. Toimiin sisältyvät esimerkiksi uusiutuva energia, kiertotalous, maatalous ja oikeudenmukainen siirtymä.

Pietikäisen mukaan poliittinen johtajuus on EU:n vastuulla. Ongelman ratkaisuun löytyy teknologiaa ja jopa resursseja, joten ilmastopolitiikassa tarvitaan enemmän kunnianhimoa.

"Meidän täytyy vähintään kaksinkertaistaa ponnistelumme, jos aiomme vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Tämä on koko eloonjäämisen kannalta tärkeää", Pietikäinen painottaa.

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi COP26 järjestetään 31.10.–12.11. Glasgow'ssa Skotlannissa.