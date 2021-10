Wärtsilä: Sähkön hinta alenee uusiutuvien käyttöä nopeuttamalla

Johannes Tervo

Wärtsilän mukaan tuuli- ja aurinkovoiman nopea käyttöönotto maailmalla alentaa sähkön hintaa roimasti. Sääriippuvaista sähkön tuotantoa tasapainotetaan muun muassa akuilla. Wärtsilä on toimittanut Britanniaan litium-ioni -akustoja ja Oxfordiin on tulossa myös vanadium redox -akustoja.

Kokonaan uusiutuvien energialähteiden nopeutettu käyttöönotto voi alentaa sähkön tuotantokustannuksia jopa 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, Wärtsilä arvioi.

Raportissa laaditaan mallit Saksalle, Intialle ja Kalifornialle, joiden energiaratkaisut ovat hyvin erilaiset.

Säästöt saavutetaan aikaistamalla tuuli- ja aurinkosähkön käyttöönottoa. Niiden tuotanto vaihtelee rajusti säiden mukaan, minkä vuoksi on tärkeää tasapainottaa vaihtelua varastoimalla energiaa ja tuottamalla säätövoimalaitoksia, joita Wärtsilä valmistaa.

Tuulen ja auringon tuotantoa tasattaisiin lisäämällä esi­merkiksi vedyn tuotantoa, johon tarvitaan paljon sähköä. Vedystä voidaan valmistaa synteettisiä hiilivetypolttoaineita.

Wärtsilä on esittänyt esi­merkiksi Suomeen roimasti lisää tuulivoimaa, jonka tasaisuus varmistettaisiin lähinnä bio- ja maakaasua käyttävillä kaasuvoimalaitoksilla. Tällöin ei tarvittaisi kuudetta ydin­voimalaa ja sähkön hinta ale­nisi.

Kaliforniassa, Intiassa ja Saksassa voidaan lisätä tuuli- ja aurinkovoimaa rajusti, kun lähinnä vedyn avulla tasataan tuotantoa. Aluksi käytetään myös fossiilisia polttoaineita energian saannin varmistamiseksi.

Wärtsilän mukaan hiilineutraalit järjestelmät voivat tuottaa edullisempaa sähköä kuin nykyiset fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat järjestelmät. Intialla on mahdollisuus puolittaa sähkökustannukset vuoteen 2050 mennessä, Kalifornia voi leikata kustannuksia 17 prosentilla ja Saksa 8 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.

Hiilivoiman osuus on sähköntuotannosta on Intiassa 70 prosenttia ja Saksassa 33 prosenttia. Se voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä sekä energian varastointi- ja säätövoimalaitosten tuomalla joustavuudella jo vuonna 2040.

Kaliforniassa on kova puute sähköstä. Siellä voitaisiin lisätä merkittävästi aurinkovoimaa, jolloin sataprosenttisesti hiilineutraalissa tuotannossa energianlähteistä 53 prosenttia on aurinkovoimaa ja 30 prosenttia tuulivoimaa. Vesivoiman osuus on 7, kaasun 3 ja muiden 7 prosenttia.

Varastointi perustuisi pitkälle vedyn ja sen avulla hiilivetyjen tuotantoon. Energian varas­tointi vastaisi 17 prosenttia energiasta.

Wärtsilän laskelmien mukaan hiilineutraalisuuteen kannattaa pyrkiä nopeasti, koska kustannukset nousevat, jos tavoite saavutetaan vasta vuonna 2045 verrattuna vuoteen 2040.

Wärtsilän konsernijohtajan Håkan Agnevallin on selvää, että uusiutuvaan ener­giaan siirtymisen nopeutta­minen yhdessä joustavan ener­giantuotannon kanssa on kansantaloudellisesti kannattavaa.

Britanniaan on Wärtsilän mukaan toimitettu Pivot Powerille 50 megawatin energian varastointijärjestelmän Kemsleyssä Kentissä, yhtiö kertoi maanantaina. Se on kytketty suoraan kantaverkkoon. Aiemmin vastaava otettiin käyttöön Oxfordissa kesäkuussa.

Pivot Powerin suunnitelmissa on avata 40 samankaltaista toimipistettä Britanniassa.

Wärtsilän sähkömallinnuksen mukaan Britannian energian varastointikapasiteettia täytyy nostaa 18 000 megawattituntiin vuoteen 2035 mennessä, jotta maa saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa.

Energiavarastot sisältävät litium-ioni -akkuja ja myöhemmin vanadium redox –akkuja.