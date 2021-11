Ministeri Leppä yhtä mieltä europarlamentaarikko Niinistön kanssa hiilinielutavoitteesta, mutta ei lisäyksistä – "Suomi ei ole valmis nostamaan tavoitetta 17 miljoonasta tonnista, sekin haastava"

Jarkko Sirkiä

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskeva lulucf-lakipaketti määrittelee laskentasäännöt sille, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa kaudella 2021–2030.

Suomen nielutavoite tulevassa lulucf:ssä on EU-komission mukaan 17 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Koko EU:n hiilinielutavoite noussee vielä komission esittämästä 310 miljoonasta tonnista, arvelee vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö (MT 8.11.).

Niinistö sanoo, että noin 15 prosentin nousu voisi olla mahdollinen ilman, että lisätoimia tarvitaan. Niinistö vetää koko parlamentin neuvotteluja laista. Hän rauhoittelee lulucf-lakiin liittyvää pelkoa nielun yhteisvastuullisuudesta, eli että Suomen nielua voitaisiin käyttää kompensoimaan toisten maiden päästöjä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää hyvänä sitä, että monia suomalaisia meppejä on vastuullisissa tehtävissä Suomen kannalta tärkeiden lainsäädäntöhankkeiden käsittelyssä.

"On hienoa huomata, että Niinistön esittämät näkemykset vastaavat pitkälti niitä huomioita, mitä myös Suomen hallitus on nostanut esiin. Komission esitys on meille lähtökohtaisesti parempi kuin voimassa oleva lulucf-sääntely. Se on selkeämpi ja lähtee luonnontieteestä – metsänielut lasketaan todenmukaisesti eikä niille aseteta keinotekoisia kattoja", Leppä kommentoi MT:lle.

Leppä on myös samaa mieltä Niinistön kanssa siitä, että parlamentin ei pidä ruveta keskustelemaan yksittäisten jäsenmaiden nielutavoitteista.

"Ne kuuluvat neuvostolle."

Lähtökohta neuvotteluihin on Lepän mielestä nyt hyvä, sillä Suomi voi pitkälti tukea komission esitystä.

"Suomelle esitetty reilun 17 miljoonan tonnin tavoite on haastava, mutta mahdollinen. Meillä on käynnissä hankkeita esim. joutoalueiden metsitys muun muassa metsien kasvun vahvistamiseksi ja turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi, jotka kyllä tukevat tavoitteen saavuttamisessa. Tämän myötä meillä on tilaa myös metsäteollisuuden investoinneille."

Leppä torjuu Niinistön ajatuksen nielutavoitteen kasvattamisesta.

"Suomi ei kuitenkaan ole valmis tavoitteen nostamiseen. Tässä meillä on näkemysero Niinistön kanssa, joka esitti koko EU:n nielutavoitteen nostamista komission esityksestä. EU:n ja Suomen toimien painotus pitää olla ensisijaisesti päästöjen vähentämisessä. Koko EU:n nielutavoitteen nosto valuisi myös jäsenmaiden tavoitteisiin", Leppä huomauttaa.

Lepää yhtyy Niinistön ajatukseen, että nielutavoitteen on oltava jäsenmaakohtainen.

"Yhteinen tavoite johtaisi helposti siihen, että vastuu lankeaisi metsäisten maiden harteille ja toisten ei tarvitsisi tehdä mitään."

Leppä on valmis töihin, että yhteisvastuullisuus ei lopulta menisi päätöksessä läpi.

"Neuvottelua käydään kaikkien kolmen (parlamentti, komissio ja neuvosto) välillä. Komission esitys lähtee tästä ja on hyvä, jos tälle linjalle saadaan tukea myös parlamentista. Tulemme kyllä tekemään kaikkemme, jotta neuvosto saadaan tämän linjan taakse ja lopputuloksena on, ettei yhteisvastuullisuutta tule."

