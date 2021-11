Kääriäinen huolissaan "vihreässä kansankodissa" kasvavista rikollisjengeistä: Rangaistusten koventaminen ja lisäpoliisit eivät ole ratkaisseet ongelmaa Ruotsissa

Jarkko Sirkiä

Seppo Kääriäinen peräänkuuluttaa maakuntien voimavaroja hyödyntäviä vihreitä investointeja ja niitä tukevia infrastruktuuriratkaisuja. "Jos ei ole kannattavia yrityksiä ja jaksavia työntekijöitä, ei ole yhteistä hyvinvointiakaan."

Ministeri Seppo Kääriäinen tutkailee vieraskolumnissaan naapurimaata, jonka suunnaksi tuleva pääministeri Magdalena Andersson on linjannut "vihreän kansankodin".

Anderssonin aikomus on todistaa maailmalle, miten vihreillä hankkeilla luodaan kasvua ja työpaikkoja.

Kansankoti-termillä on pitkät perinteet ja moni suomalainenkin on lähtenyt sinne leveämmän leivän perässä aikanaan. Suomessakin hyvinvointivaltiolla ja -yhteiskunnalla on laaja kannatus.

Huoltosuhteen muuttuessa hyvinvointivaltion tulevaisuus riippuu yrittäjyydestä, Kääriäinen muistuttaa.

Ruotsissa kansankodin rauhaa ja sen asukkaiden turvallisuutta uhkaavat rikollisjengit. Jengirikollisuuden kimppuun on käyty rangaistuksia koventamalla ja poliisien määrää lisäämällä, mutta se ei ole riittänyt taltuttamaan ongelmaa, Kääriäinen pohtii huolissaan.

Tuleva pääministeri laittaa toivonsa maahanmuuttajien koulutukseen, työhön ja kielitaitoon.

"Ei se kuulosta uudelta, mutta pätevä se on Suomessakin", muistuttaa Kääriäinen. "Yhtälö on yksinkertainen, pitää siitä tai ei: jos ei ole kannattavia yrityksiä ja jaksavia työntekijöitä, ei ole yhteistä hyvinvointiakaan."

Tämän edistämiseksi Kääriäinen peräänkuuluttaa maakuntien voimavaroja hyödyntäviä vihreitä investointeja ja niitä tukevia infrastruktuuriratkaisuja myös Suomeen.

"Suomenkaan sisäinen turvallisuus ei pysy itsestään. Suomen tilannetta ei saa päästää sinne, missä Ruotsi paikoin on. Väkivaltarikollisuuden pesiytyminen on kyettävä ennaltaehkäisemään. Siinä onnistuminen vaatii kotien, koulujen ja viranomaisten yhteisiä ponnisteluja."