Suomi virittelee vihreää yhteistyötä Yhdysvaltojen osavaltioiden kanssa – Minnesotan johto tapasi viime viikolla Suomen presidentin ja neljä ministeriä

Ruuan alkuperä ja maaperän hiiliensidonta kiinnostavat yhä enemmän myös amerikkalaisia. Suomea muistuttavassa osavaltiossa on myös paikka nimeltä Finland.

Veikko Niittymaa

Näin kasvaa soija, jonka tuotannossa Minnesota on Yhdysvaltain kärkialueita.

Yhdysvaltalaisen Minnesotan johto ja joukko yritysmaailman edustajia vieraili viime viikolla Suomessa. 70-henkistä delegaatiota johti demokraatteja edustava kuvernööri Tim Walz, joka tapasi muun muassa presidentti Sauli Niinistön sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.), tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.), maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) sekä yritysten, tutkimuksen ja kaupunkien edustajia.

Vierailu oli kuvernöörin ensimmäinen koronapandemian alkamisen jälkeen. Sen taustalla oli lokakuussa allekirjoitettu Suomen ja Minnesotan yhteistyöasiakirja, jonka tavoitteena on tehdä kauppaa ja investointeja ja edistää ilmastotavoitteita.

Suomi on allekirjoittanut yhteistyöasiakirjat myös Mainen, Michiganin ja Washingtonin osavaltioiden kanssa. Osavaltioyhteistyössä keskeisiä ovat vihreä talous, digitalisaatio sekä metsäalan yhteistyö.

”Suomen vahvuudet ovat puhtaan energian, kestävän biotalouden ja digitaalisten teknologioiden ratkaisuissa ja niille on kysyntää Minnesotassa. Tähän kysyntään on hyvä tarttua", Lintilä sanoi.

Kuvernöörin seurueeseen kuului myös osavaltion maatalousministeri Thom Petersen, joka on itsekin viljelijä, hevostilallinen ja pitkän linjan Minnesotan maataloustuottajajärjestön MFU:n johtaja. Hän tapasi Suomessa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mutta ei MTK:n edustajia.

MT:lle Petersen kertoi, että ruuan alkuperä ja tuotantotavat kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän myös Yhdysvalloissa.

”Kuluttajat ovat parina viime vuonna kiinnostuneet alkuperästä, ja hiilensidonnasta puhutaan nyt paljon”, Petersen kertoo.

Ministeriä kiinnostivat Suomen teot ”viisaan” maatalouden eteen, sillä maamme ovat hänestä aika samanlaisia: Minnesotassa on 68 000 maatilaa ja 2 000 maitotilaa, Suomessa maatiloja on 40 000 ja maitotiloja 5 000.

Suomessa keskikoko on noin 50 ja Minnesotassa 140 hehtaaria.

Minnesota on Petersenin mukaan johtava osavaltio ympäristöasioiden miettimisessä.

”Eli esimerkiksi kuinka maaperä sitoo hiiltä tai kuinka maaperän lämpötilaa ja kosteutta mitataan, mitä lannoitteita tarvitaan. Mitä enemmän kaikkea kontrolloidaan, sitä enemmän viljelijä ja ympäristö hyötyvät.”

Tarkkuus auttaisi myös pitämään kustannukset kurissa, sillä tuotantopanokset ovat kallistuneet koko maailmassa.

Tänä vuonna kuivuus riivasi 80:aa prosenttia Minnesotan peltoalasta ja lisäksi korona tyhjensi kauppojen hyllyt.

”Oli kova vuosi. Ihmiset ovat havahtuneet ruuantuotannon haavoittuvuuteen ja teollisuuden keskittymiseen ja miettivät enemmän, miten järjestelmä toimii ja mistä ostavat ruokansa.”

Hänen mukaansa nyt on suosittua ostaa suoraan maatiloilta isompia naudanruhoja ja leikkauttaa ne lihakauppiaalla.

Minnesotan osavaltio sijaitsee pohjoisessa keskilännessä Keski-Euroopan korkeudella ja on Yhdysvaltain suurimpia maissin, soijan, sokerijuurikkaan, sianlihan ja kalkkunan kasvattajia. Lihasta iso osa viedään Kiinaan. Suomeen kiinnostaisi tuoda vaikkapa soijapapuja, sillä Valion ja suomalaisten puutuotteiden vahva asema on huomattu Minnesotassa.

Ruoka- ja rehuturvan epävarmuuteen ovat herätelleet kuivuuden lisäksi rajanaapuri Kanadan metsäpalot, ja nautakarjan nurmilaiduntaminen kiinnostaa nykyistä enemmän.

Valiolla käydessään Petersen oli vaikuttunut lehmien geneettisestä tutkimuksesta, ja myös kestävä metsätalous kiinnostaa. Osavaltion paperintuotanto kärsi koronasta, mutta rakentaminen on kiivasta.

Suomella ja Minnesotalla on muutenkin paljon yhteistä. Kummassakin on kylmät talvet ja maltilliset kesät, paljon järviä ja hirviä ja saman verran ihmisiä: Suomessa 5,5 ja Minnesotassa 5,6 miljoonaa asukasta. Suomi on pinta-alaltaan kolmanneksen suurempi.

Minnesotaan lähti Suomesta siirtolaisia sata vuotta sitten muun muassa metsä- ja sahatöihin, ja osavaltiossa on myös pieni Finland-niminen kylä.

”Kävin siellä juuri. Sielläkin on suuri lähiruokainnostus ja muun muassa vihannesten suoramyyntiä.”

Petersenin omat sukujuuret juontavat Tanskaan.

MDA

