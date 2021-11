SDP:n varapuheenjohtajan syyte viisumijutussa hylättiin – oikeuden mukaan menettely vastasi aiempaa käytäntöä

LEHTIKUVA / Timo Heikkala

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Niina Malmin syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Niina Malmin syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyte liittyi imatralaisen entisen kaupunginvaltuutetun Venäjän-viisumiin, jota koskevan laskun Malm hyväksyi toimiessaan tuolloin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Myös viisumin kaupungin laskuun hankkineen miehen syyte hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan viisumin hankkiminen kaupungin laskuun ei ollut rikos, vaan menettely vastasi kaupungin aiempaa käytäntöä.

"Päätös on huojentava. Minulla on ollut koko ajan puhdas omatunto tämän asian suhteen. Minua harmittaa, että asia on saanut tällaiset valtavat mittasuhteet. Olen saanut tästä paljon palautetta", sanoi Niina Malm toimittajille eduskunnassa saatuaan tiedon oikeuden ratkaisusta.

Malmin mukaan prosessi on ollut raskas. Nyt hän kokee voivansa lähteä ehdolle vaaleihin, kun tämä asia on poissa päiväjärjestyksestä.

Imatran kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajana toiminut Erkki Saarimäki (sin.) hankki tämän vuoden huhtikuussa nelivuotisen viisumin Venäjälle. Näin siitä huolimatta, että kaikki matkustaminen maahan oli keskeytyksissä koronapandemian vuoksi eikä Saarimäki ollut nimettynä kaupungin edustajana mihinkään Venäjä-yhteistyöhankkeisiin.

Saarimäki ei ollut enää ehdolla valtuustoon tämän vuoden kuntavaaleissa, joten hänen toimikautensa oli päättymässä heinäkuun lopussa.

Valtuuston puheenjohtajana tapahtuma-aikaan toiminut Malm hyväksyi noin 420 euron viisumin Imatran kaupungin maksettavaksi. Viime kuntavaalien jälkeen alkaneella uudella toimikaudella Malm on valtuuston jäsen, mutta ei enää sen puheenjohtaja.

Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että Imatran kaupungilla oli viisumin hankkimisen aikaan voimassa linjaus monivuotisten viisumien hankinnasta Venäjälle kunnan johtohenkilöille, joihin Saarimäki kuului valtuuston varapuheenjohtajana. Viisumin myöntämistä ei ole kytketty valtuustokauden päättymiseen.

"Vaikka Saarimäen viisumihankinta ei jälkikäteisesti tarkasteltuna ole ollut erityisen järkevää pandemian aiheuttamassa matkustuskieltotilanteessa, tämä seikka ei voi perustaa rikosvastuuta", sanotaan tuomiossa.

Malm puolestaan toimi käräjäoikeuden mukaan tiedossaan olleiden määräysten ja taustatietojen mukaisesti, kun hän hyväksyi viisumihankintaa koskevan laskun.

Syyttäjä vaati Saarimäelle 30–50 päiväsakkoa virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Malmille 20–30 päiväsakkoa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Viisumihankinta tuli esille Imatran kaupungin sisäisessä tarkastuksessa. Sen jälkeen kaupunginhallitus teki asiasta tutkintapyynnön poliisille.