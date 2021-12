Tytti Määttä: Ammattikoulun sulkemisen ei tarvitse olla kunnalle kuolinisku – uusi malli toi lähiopiskelupaikkoja kuhmolaisille

Miska Puumala

Kuhmossa yritykset on saatu mukaan tarjoamaan koulutusta ammatillisiin opintoihin. Kuva on Kuhmo oy:n sahalta Hyrynsalmelta.

"Kotikaupungissani Kuhmossa oli käynyt se tavallinen tarina ja ammatillisten opintojen toimipaikka oli lakkautettu 2010-luvun alussa. Kuhmossa oli kuitenkin tunnistettu hyväksytyssä kaupunkistrategiassa ammatillisen koulutuksen merkitys ja uutta toimintatapaa lähdettiin etsimään. Lopulta Kainuun ammattiopiston kanssa ideoitiin kokeiluhanke ja rahoitus saatiin vuoden 2019 lopulla ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020” rakennerahasto-ohjelmasta.

Tavoitteenamme KAO:n ja Kuhmon kaupungin yhteishankkeella on ollut luoda kustannustehokas ammatillisen koulutuksen uusi toimintamalli, jossa yhdistetään yhteisöllinen tiimioppiminen yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen. Samalla on hyödynnetty digitaalisen ohjauksen välineitä, alustoja ja liikuteltavia oppimisympäristöjä.

Hankkeessa kartoitettiin kuhmolaiset yritykset, jotka olivat kiinnostuneita toimimaan uuden koulutusmallin yhteistyöyrityksinä. Yritysten tehtävänä on ollut tarjota opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ympäristö ja ohjaus. Hankkeessa järjestettiin koulutusta tiimioppimisen menetelmiin ja luotiin alueen toimijoista koostuva yhteistyöverkosto. Hanke nimettiin Kuhmon Taito Tehtaaksi.

Taito Tehdas on ollut menestys. Sen ovat löytäneet niin peruskoulun päättävät, alan vaihtajat ja maahanmuuttajat. Hienointa opiskelijoiden mielestä on ollut opiskella tiimissä ja tiimin tuki. Se, että voi opiskella omalla kotipaikkakunnalla on iso etu. Suorat yhteydet yrityksiin ja yritysten iso kiinnostus lähteä mukaan toimintaa on ollut erittäin myönteistä. Kuhmon kaupunki ja KAO jatkavat nyt tätä toimintamallia hankkeen päätyttyä."

