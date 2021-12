"Kannattavuuskriisin keskellä olemme jäsenistöllemme työkaluna ja vaikutuskanavana" – ruotsinkieliset maataloustuottajat juhlivat 75-vuotista edunvalvontaa

Kari Salonen

SLC ja MTK muistuttivat marraskuussa suomalaisia toritempauksin tuottajien ahdingosta. Kuva Narinkkatorilta Helsingin keskustassa.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC viettää tänään 75-vuotisjuhlia Suomen ruotsinkielisten maataloustuottajien ja metsänomistajien etujärjestönä.

"Juhlat oli määrä pitää ajallaan jo 2020, mutta koronapandemia siirsi juhlat vuodella eteenpäin", sanoo tukineuvottelujen välissä torstaina tavoitettu puheenjohtaja Mats Nylund.

Elintarvikevaltuutetun koolle kutsuma elintarvikeketju keskusteli maatalouden hätätilasta. "Kannattavuuskriisin keskellä olemme jäsenistöllemme työkaluna ja vaikutuskanavana. SLC tekee tiivistä yhteistyötä MTK:n kanssa maa- ja metsätalouden edunvalvonnan puolesta. Jos halutaan hyvää edunvalvontaa, se pitää tehdä yhdessä. Tämä asia tajuttiin jo kauan aikaa sitten", Nylund sanoo.

SLC:n ja MTK:n sisarjärjestöillä on Nylundin mukaan vain muutama ero. "Meillä on MTK:ta vahvemmin edustettuina lähinnä saaristolaisalueet ja puutarhaviljely. Ratkaiseva ero on siinä, millä kielellä palvelemme jäseniämme. Yhteistyö on osoittautunut hyvin toimivaksi järjestelmäksi."

Nylundin mukaan alkutuotannon elinkeinojen painoarvo tulee kasvamaan, vaikka Suomessa tuottajien määrä vähenee. "Järjestönä meidän pitää olla tehokkaita ja näyttää, että toimimme mahdollisimman hyvin edunvalvonnan puolesta Brysselissä asti."

7.12.1945 perustettuun SLC:hen kuuluu noin 10 000 maataloustuottaja- ja yli 18 000 metsänomistajajäsentä. Järjestön neljä alueellista tuottajaliittoa ovat Österbottens, Nylands ja Åbolands svenska lantbruksproducentförbund, Ålands producentförbund sekä viisi alueellista metsänhoitoyhdistystä.

