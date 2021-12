EU-johtaja vieraili turpeennostoalueella Joensuussa – "Turpeen alasajon loppukiri tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta", kertoi alan yrittäjä tuntemuksiaan

Lari Lievonen

Turveyrittäjä Aimo Ikonen kaavaili jatkavansa alalla vielä viisi vuotta, sitten mittarissa on 75 vuotta.

Pakkanen paukkui Pohjois-Karjalassa monin paikoin yli 20 asteessa torstaina. Neovan turpeennostoalueelle Linnansuolle Joensuun Tuupovaarassa kurvaa tasaisin välein rekka energiaturveauman ääreen.

Yhden turverekan kuljettaja Eino-Olli Muhonen kertoo, että kuskeille olisi nyt kysyntää. Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle tarvittaisiin turvetta, jotta joensuulaiset pysyvät lämpiminä.

”Mutta tarjontaa kuskeista ei juuri ole, sillä moni on joutunut siirtymään muihin ajoihin tai töihin.”

Muhonen aikoo pysytellä tulevaisuudessakin rekan ratissa. Kouluttautuminen tulevaisuudessa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tuella ei innosta lähes 20 vuotta kuljetusalalla ollutta miestä.

EU-komission alue- ja kaupunkipolitiikan osaston johtaja Slawomir Tokarski vieraili torstaina Pohjois-Karjalassa tutustumassa maakunnan turveyrittäjyyteen.

Valmisteilla on suuntaviivat JTF-rahastolle.

”Halusin omin silmin nähdä turvetuotantoa ja kuulla yrittäjiltä sekä maakunnasta että alasta ja sen merkityksestä”, hän kertoo.

Tokarski pohtii, että turve­alan yritysten pienuus on haaste ja mahdollisuus.

”Pieni on ketterä, toisaalta hankaluus voi piillä siinä, että ura samalla alalla on ollut pitkä ja taloudelliset panostukset suuria.”

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kaksi vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan toimiala työllistää maakunnassa suoraan ja välillisesti yli 200 henkilötyövuoden verran.

Suurin osa yrityksistä on 1–2 hengen perheyrityksiä. Euroissa mitattuna kyseessä on lähes 40 miljoonan euron ala.

Maakuntajohtaja Risto Poutanen muistuttaa, että kyseessä on kaksi vuotta vanha selvitys ja muutos on ollut suuri selvityksen valmistumisen jälkeen.

Pitkän linjan turveyrittäjä Aimo Ikonen pääsi esittelemään yritystään EU-johtajalle.

”On tähän energiaturpeen ja turvealan alasajoon ehditty valmistautua jo kymmenisen vuotta. Mutta tämä loppurysäys tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.”

Hänellä on turvekonekalustoa kuuden noin 200 000 euron arvoisen koneen verran.

”Onneksi koneet alkavat olla jo iäkkäitä ja lähes kuoletettu. Koneiden romutuksesta ja palkkioista puhuminen ei saa kyllä konemieheltä ymmärrystä ja tuntuu pahalta.”

Linnansuolla turpeennosto aloitettiin 1970-luvulla. 600 hehtaarin alue on supistunut muutamaan sataan hehtaariin. ”Täältä saadaan erinomaista jyrsinhiiliturvetta, sen varaan lasketaan paljon. Sen lisäksi nostetaan kuiviketurvetta sekä maanparannusturvetta”, kertoo Neovon operaatiopäällikkö Merja Koponen.

Tuorein ympäristölupa on vuodelta 2007, ja se on toistaiseksi voimassa. Ilomantsin aktiivihiilitehtaan raaka-ainetarpeita varten on olemassa 65 hehtaarin laajuinen Iljansuo Ilomantsissa.

Jyrsinhiiliturve pelastaa joitain turveyrittäjiä ja jatkaa turvealan tulevaisuutta. ”Ei täällä ole ollut aiemmin kovaa kilpailua, mutta tulevaisuudessa varmasti kilpaillaan nimenomaan jyrsinhiiliturpeennostosta”, Ikonen pohtii.

Hän kuten moni muukin torstaina Linnansuolla vierailleista olivat erittäin huolissaan kuivike- ja kasvuturpeen saatavuudesta.

JTF-rahasto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on yksi Euroopan unionin keskeisistä rahoitus­välineistä. Sillä tuetaan alueita, joihin ilmasto­neutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ­ehkäistään alueellisten erojen kasvamista. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. JTF-ohjelman alueellista suunnitelmaa valmistelee Suomessa 14 maakuntaa. Pohjois-Karjala on toimittanut oman suunnitelmansa etu­nenässä komissioon ennakko­kommentteja varten.Pohjois-Karjala on saamassa runsaat 42 miljoonaa euroa seuraavalle seitsemälle vuodelle rahaston kautta. JTF:n toimeenpano on tarkoitus käynnistää ensi vuoden puolella.EU-komission alue- ja kaupunkipolitiikan osaston johtaja Slawomir Tokarski vieraili torstaina Pohjois- Karjalassa.