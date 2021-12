Uutissuomalainen: Leppä ja ainakin viisi muuta ministeriä ja 94 kansanedustajaa ehdolle aluevaaleihin

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ehdokkaiden joukossa on ainakin kuusi ministeriä, muun muassa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Ainakin 95 kansanedustajaa asettuu ehdolle tammikuun aluevaaleihin, kertoo Uutissuomalainen. Vaalikelpoisia edustajia on kaikkiaan 174, joten yli puolet heistä lähtee ehdokkaiksi. Lähes kaikki ehdolle lähtijät istuvat myös kaupungin- tai kunnanvaltuustossa.

Ehdokkaiden joukossa on ainakin kuusi ministeriä: valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sekä opetusministeri Li Andersson (vas.).

Ehdokasasettelu päättyy tiistaina 14. joulukuuta, joten ehdolle lähtevien kansanedustajien ja ministerien määrä voi vielä kasvaa.

Tampereen yliopiston vaalitutkija Sami Borg pitää ehdolle lähtijöiden määrää odotusten mukaisena.

Eniten kansanedustajaehdokkaita on Uutissuomalaisen selvityksen mukaan perussuomalaisilla, joilla on ehdolle lähtijöitä ainakin 22. SDP:llä on 21, kokoomuksella 17, keskustalla 13, vihreillä 8, vasemmistoliitolla 6, kristillisdemokraateilla 5 ja RKP:llä 3.

Aluevaalit järjestetään 21 hyvinvointialueella Manner-Suomessa. Helsingin vaalipiiri ei ole mukana, eikä aluevaaleja myöskään järjestetä Ahvenanmaalla.