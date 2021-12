Sanna Marin lähti yökerhoon vastoin koronaohjeita – kommentoi nyt kohua: "Minun olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa"

Sanne Katainen

Marinin toiminta on herättänyt keskustelua viime päivinä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoinut yökerhokohuaan keskiviikkona eduskunnassa.

Marinin mukaan tapauksen opetus on se, että tiedonkulussa on ollut ongelmia.

"Minun olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa ja varmistaa ohjeistus vielä toiseen kertaan", hän kertoi.

"Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani", sanoi.

Hän korostaa, että hänen olisi vielä pitänyt itse ymmärtää varmistaa koronaohjeistus altistusta koskien.

Marinin mukaan hän oli ollut viettämässä iltaa ystäviensä kanssa. Marinin mukaan eilen tiistaina selvisi, ettei ohjeistusta välitetty henkilökohtaisesti hänelle.

Tänään keskiviikkona iltapäivällä kolmelta pidetään kokous, jossa käydään läpi tiedonkulun ongelmia. Kokouksessa on tarkoitus varmistaa, että kaikki tietävät, miten pitää toimia.

Marinin toiminta korona-altistuksen jälkeen on herättänyt viime päivinä keskustelua. Asiassa on kyse siitä, että hän on viettänyt iltaa yökerhossa sen jälkeen, kun hän oli altistunut koronavirukselle.

Sittemmin on käynyt ilmi, että Marin toimi vastoin valtioneuvostoa koskevia koronaohjeita, joiden mukaan ministerien tulisi siirtyä välttämään lähikontakteja heti, kun he ovat saaneet tiedon korona-altistuksesta.

