Pääministeri Marin haluaa saada vauhtia tehosterokotteiden antamiseen – EU-maiden matkustusrajoitukset vaihtelevat

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on oleellista, että tehosterokotteiden antaminen saadaan kunnolla käyntiin. LEHTIKUVA / AFP / GEERT VANDEN WIJNGAAERT

Brysselissä järjestetään tänään EU-maiden johtajien huippukokous. Kokouksen asialistalla on monta vakavaa aihetta. Johtajien odotetaan keskustelevan muun muassa Ukrainan ja Venäjän välisestä tilanteesta, Valko-Venäjästä, koronapandemiasta, energian hintojen noususta sekä kriisinkestävyydestä.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Koronaviruksen vauhdikkaasti leviävä omikronvirusmuunnos on herättänyt Euroopassa laajaa huolta. Marinin mukaan nyt on oleellista, että tehosterokotteiden antaminen saadaan kunnolla käyntiin.

Huippukokouksessa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on määrä kertoa jäsenmaille tuoreimmat tiedot EU:n rokotetilanteesta.

Marinin mukaan Suomi suhtautuu myönteisesti rokotteiden mahdollisiin lisätilauksiin ja siihen, että rokotteita muokataan tehoamaan paremmin uusiin virusmuunnoksiin.

"Suomi haluaa pitää huolta siitä, että tulevaisuudessakin nämä (rokotteiden) yhteishankinnat toimivat", Marin sanoi keskiviikkoiltana.

Virusmuunnoksen levitessä osa jäsenmaista on jo muuttanut matkustusrajoituksiaan. Esimerkiksi Italia vaatii tästä päivästä alkaen kaikilta muista EU-maista tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestiä.

Suomessa sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi keskiviikkona sisäministeriön esittävän valtioneuvostolle, että kaikilta EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta tulevilta matkustajilta vaaditaan 21. joulukuuta alkaen etukäteen annettu negatiivinen koronatestitulos.

Marin arvioi, että koronatilanne herättää keskustelua EU-maiden johtajien välillä. Marin kertoo toivovansa, että rajatoimenpiteistä pystyttäisiin tekemään yhdenmukaisempia EU:ssa, mutta päätökset rajoista ovat pitkälti kansallisessa päätäntävallassa.

"Uskon, että tulevaisuudessakin tulemme näkemään hajontaa niin testauskäytäntöjen kuin rajakäytäntöjen osalta. Ideaalitilanne tietenkin olisi se, että meillä olisi yhteinen politiikka", Marin kommentoi.

Huippukokouksessa keskustellaan myös kansainvälisistä suhteista, joista pinnalla on erityisesti Venäjän toimet. Venäjä on viime aikoina keskittänyt joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan, mikä on herättänyt huolta.

Asiasta keskusteltiin Brysselissä myös eilen, kun EU-johtajat tapasivat itäisiä kumppanimaita, joihin Ukraina lukeutuu. Marin kuvaili Ukrainan ja Venäjän välistä tilannetta huolestuttavaksi.

Marin kertoi, että eri maiden puheissa on hieman erilaisia analyyseja siitä, mihin Venäjä pyrkii.

"Me emme tällä hetkellä vielä tiedä, mihin Venäjä omalla toiminnallaan pyrkii. On selvää, että meidän pitää olla valmiina erilaisia mahdollisia tilanteita varten."

EU on osoittanut Ukrainalle yhtenäistä tukea ja vaatinut Venäjää liennyttämään toimiaan. Marinin mukaan tämän päivän huippukokouskeskustelussa saattavat nousta esiin pakotekysymykset.