Orpo: Kokoomus etsii oman ehdokkaan presidentiksi – työ alkaa aluevaalien jälkeen

Rokotekattavuuden saaminen korkeammaksi on oleellinen kysymys koronan hoidossa, Petteri Orpo arvioi. "Koronapassin käyttö jää kevyeksi, sitä käytetään edelleen liian vähän."

"Ensin tehdään aluevaalit. Ensi kevään mittaan ruvetaan kääntämään katsetta presidenttikysymykseen", kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Petteri Orpo vastaa kysymykseen puolueen presidenttitaktiikasta.

Kysymys on aiheellinen, sillä MT:n kyselyssä joulukuun alussa keskustan Olli Rehn sai kokoomuslaisilta reilusti suuremman kannatuksen presidentiksi kuin kukaan oma ehdokas.

Orpon mukaan syynä on, että kokoomuksella ei ole vielä yhtä ehdokasta.

"Rehnin suosio johtuu siitä, että kokoomuksella ei vielä ole yhtä nimeä, vaan keskustelussa on monia nimiä. Rehn on ollut pitkään mukana ja hän on porvarillinen vaihtoehto."

Orpon mukaan puoluejohdossa ei ole vielä pidetty kiirettä etsiä ehdokasta. Oma ehdokas on lähtökohta.

Presidentin vaalit ovat tammikuussa 2024.

Tässä Orpon haastattelu aluevaaliteemoista:

Orpo: Veronmaksaja kovilla, jos sote-rahoja ei käytetä viisaasti

