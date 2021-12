MT-gallup: Yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten koronatoimiin – perussuomalaisten kannattajat erottuvat epäluottamuksellaan

Esko Keski-Vähälä

Koronarokotuksia jonotettiin Kokkolassa tiistaina.

Perussuomalaisia äänestävät luottavat vähiten terveysviranomaisten kykyyn hallita koronaepidemiaa Suomessa. Tulos käy ilmi MT:n joulun alla teettämästä gallupista.

Puoluetta äänestävistä joka vain kolmas luottaa viranomaisten koronatoimiin ja 55 prosenttia ei luota. Kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kannattajista selvä enemmistö luottaa terveysviranomaisiin koronaepidemian hallinnassa.

Eniten viranomaisten koronatoimiin luottavat SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kannattajat. Nämä puolueet ovat mukana Sanna Marinin (sd.) hallituksessa.

Perussuomalaisten jälkeen eniten epäluottamusta viranomaisten koronatoimiin on kokoomuksen (28%) ja keskustan (24%) äänestäjillä.

Kaikista suomalaisista 55 prosenttia luottaa terveysviranomaisten kykyyn hallita koronaepidemiaa Suomessa. Epäluottamusta viranomaisten toimiin kokee joka kolmas. 11 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Epäluottamus viranomaisiin on hieman yleisempää miehillä kuin naisilla. Ikäryhmistä vähiten viranomaisten koronatoimiin luottavat 30–44 vuotiaat vastaajat.

Selvästi vahvinta luottamus viranomaisten koronatoimiin on yli 64-vuotiaiden parissa.

Maaseudulla sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa luottamus terveysviranomaisten koronatoimiin on Uuttamaata ja isoja kaupunkeja vähäisempää. Luottamus viranomaisiin koronan hallinnassa on sitä korkeampaa, mitä korkeampi vastaajan koulutustaso ja tulotaso on.

Terveysviranomaisia ei kyselyssä määritelty tarkemmin. Koronatoimien valmistelussa ja toimeenpanossa keskeisessä roolissa ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä kunnat ja aluehallintoviranomaiset.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri. Siihen vastasi joulunalusviikolla 1 082 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.