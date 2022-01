MT:n aluevaalikone aukeaa tänään – etsi oma ehdokkaasi

Niklas Holmberg

MT:n vaalikoneessa vastaaja saa valita neljästä vaihtoehdosta itselleen läheisimmän.

MT:n aluevaalikone avautuu yleisölle tänään tiistaina.

Vaalikone toteutetaan yhteistyössä Ylen kanssa. MT:n lisäksi yhteistyössä on mukana 8 muuta suomalaista mediaa.

Yle vastaa vaalikoneen teknisestä toteutuksesta ja yhteydenpidosta ehdokkaisiin. Vaalikoneessa on yleisiä kysymyksiä sekä MT:n toimituksen laatimia erityisesti maaseudulla asuvia koskevia kysymyksiä.

MT:n kysymyksissä kysytään, tulisiko aluevaltuustojen saada oikeus päättää susien kaatoluvista alueellaan ja tulisiko maakuntien itsehallintoa vahvistaa tulevaisuudessa.

“Valtakunnallinen vaalikone olisi työläs hanke toteuttaa omin voimin, mutta demokratian näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että voimme tarjota sen lukijoillemme. Olimme mukana jo 2017 kuntavaaleissa, kun vaalikoneyhteistyö Ylen kanssa alkoi", MT:n uutispäällikkö Niklas Holmberg sanoo.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen mukaan Ylelle on tärkeää, että vaalikoneista on apua ja hyötyä erilaisille ja eri puolilla Suomea asuville ihmisille.

"On hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä kaupallisen median kumppanien kanssa. Vaalikone on äänestäjille todella tärkeä, erityisesti nyt kun kyseessä on historialliset ensimmäiset aluevaalit."

Vaalikonetta on kehitetty kesän kuntavaalien jälkeen niin, että sen täyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Ehdokkaat voivat täyttää vaalikoneen suomeksi tai ruotsiksi, mutta yleisölle tarjolla on useampia kieliversioita. Kahden kotimaisen lisäksi vaalikoneen voi tehdä englanniksi, venäjäksi, pohjoissaameksi tai arabiaksi.

Aluevaalit järjestetään 23.1. Hyvinvointialueet päättävät jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä sekä pelastustoimesta.

Vaalikone löytyy osoitteesta https://vaalikone.yle.fi/maaseuduntulevaisuus/aluevaalit2022.