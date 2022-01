Pääministeri vakuuttaa hallituksen toimintakykyä, iloitsee kuntien tuulivoimatuloista ja luonnehtii lähestyviä aluevaaleja "äärimmäisen tärkeiksi" – "Myös maaseudulla asuvien ihmisten kannattaa äänestää SDP:tä"

Jaana Kankaanpää

MT tapasi pääministeri Sanna Marinin maanantaina Kesärannassa. "Elämä on nyt täällä virka-asunnossa", hän vastaa kysymykseen aiemmista maallemuuttohaaveistaan.

Suomen ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23. tammikuuta, mutta vaalikuumetta hillitsevät pakkanen, korona ja ehkä uusien valtuustojen työn hankala hahmottaminenkin.

Kyseessä on kuitenkin tärkeät vaalit, sanoo SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.

"Lähdemme rakentamaan hyvinvointialueita muiden puolueiden kanssa. Siksi tuleva kausi on äärimmäisen tärkeä. Luonnollisesti ajan mittaan hallintorakenteita muutetaan, jos havaitaan korjaustarpeita", Marin sanoo.

Hän muistuttaa, että koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluita.

"SDP:lle on tärkeää, että palvelut ovat lähellä ja ne toimivat. Siksi myös maaseudulla asuvien ihmisten kannattaa äänestää SDP:tä."

Hän ei itse ole ehdolla aluevaaleissa.

Marin huomauttaa, ettei palveluiden tarvitse olla neljän seinän sisällä, vaan ne voivat olla myös liikkuvia tai digitaalisia.

"Tärkeää on, että ne ovat helposti saavutettavissa. Aluevaltuustoilla on iso valta siihen, millainen palveluverkko alueille tulee. En itse näe, että keskuskaupungista valittu valtuutettu haluaisi heikentää muiden kuntien palveluita."

Sote-kustannusten kasvua hillitsevät aiempaa ripeämpi apu ja palveluiden tiiviimpi yhteensovitus. Paremmat palvelut takaa seitsemän päivän hoitotakuu niin fyysisiin kuin mielenterveyden ongelmiin sekä riittävä ja motivoitunut henkilöstö, Marin luettelee.

Keskustan vaaliteemana on taata jokaiseen kuntaan sosiaali- ja terveysasema.

"Minä en usko, että sellaisia laajoja hyvinvointikeskuksia on mahdollista saada joka kuntaan, mutta selvää on, että palveluita pitää saada joka kunnasta. Kunnat tekevät tälläkin hetkellä paljon yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä. Kouluterveydenhuollon pitää olla läsnä kouluissa ja palveluita saatavilla lähellä ihmisten arjessa."

Pääministerin erityishuolena on koronan nuorille aiheuttama oppimis- ja hoitovelka.

Sote-palveluiden järjestämisen on Marinin mukaan "erittäin tärkeää" olla julkisissa käsissä, mutta palveluita voivat tuottaa kaikki julkisesta yksityisiin ja järjestösektoriin.

"Minulla ei ole tähän ideologista näkökulmaa. Luotan, että aluevaltuustot tietävät, miten palveluita kannattaa tuottaa ja keneltä mahdollisesti ostaa."



Marinin tavoite on saada SDP aluevaalien suurimmaksi puolueeksi. Hän toivoo äänestysprosentin nousevan mahdollisimman korkeaksi, vähintään kuntavaalien tasolle eli 55 prosenttiin.

Hallituspuolueilla on tunnetusti erilaisia kantoja maakuntaveroon, ja SDP:n vaatimus on näyttänyt lieventyvän.

"Hallitus on sopinut, että kokonaisuutta selvitetään. Jos saisimme ajoissa valmiiksi mallin, joka toimisi käytännössä, hallitus edistäisi sitä, kuten olemme kaikki puolueet sopineet. Mutta tämä on vielä valtiovarainministeriössä valmistelussa ja työn alla. Ennen kun meillä on toimiva malli, siihen ei voi ottaa kantaa", Marin vastaa.

Osa kunnista saa tai kaavailee saavansa mittavia verotuloja tuulivoimasta, ja esimerkiksi Lestijärvi saattaisi voida laskea kuntaveron jopa nollaan.

Kuinka paljon pääministeriä huolettavat kuntien eriarvoistuminen ja verokilpailu ja pitäisikö tuulivoimatuloille laittaa katto ja leikkuri valtion hyväksi esimerkiksi maakuntaveroon siirtymisen yhteydessä?

"Kunnat vastaavat jatkossa edelleen sivistystoimesta, infrastruktuurista, kaavoituksesta, ja niillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elinvoimaisuuteensa ja tulopohjaansa. Minua ei huoleta laisinkaan, että kunnat löytävät tapoja olla elinvoimaisia ja saada verotuloja. Enemmän huolettaa se, löytävätkö kaikki kunnat keinoja vahvistaa omaa tulopohjaansa. Ei ole Tampereelta pois, jos Lestijärvellä tehdään asioita fiksusti."

MT-gallup kertoi maanantaina, että hallituksen jatkamiseen seuraaviin eduskuntavaaleihin saakka uskoo alle puolet keskustan ja 80 prosenttia muiden puolueiden kannattajista.

"Hallitus on toimintakykyinen", Marin vakuuttaa.

"Pyrimme saamaan ratkaisuja aikaiseksi ja löytämään kompromisseja. Meillä on tänä keväänä monta isoa ja vaikeaakin asiaa käsiteltävänä, kuten työllisyyspäätökset helmikuussa, ilmastotoimet maaliskuussa, jos nykyiset toimet eivät riitä, ja kehysriihi huhtikuussa."

Marin kiistää eripuran myös Suomen Nato-jäsenyyden suhteen, vaikka vihreissä on virinnyt halua liittyä nopeasti ja keskustasta kuultu jyrkkää vastustusta.

"Suomella on tuore ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja puolustuspoliittinen selonteko ja siellä on määritelty Suomen yhtenäinen linja, jonka takana itse seison. Suomen on tietenkin tulevaisuudessa mahdollista hakea jäsenyyttä, mikäli kansallisesti niin katsomme, mutta tällä hetkellä tällaista keskustelua ei ole käyty."

Marin ei suostu arvioimaan, missä tilanteessa jäsenyyshakemus tulisi ajankohtaiseksi ja olisiko Venäjän hyökkäys Ukrainaan sellainen.

"En lähde spekuloimaan."

