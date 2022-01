Antti Lindtman: UPM:n toiminta huolettaa – "Johto näyttää ajavan paluuta sadan vuoden takaiseen"

Jaana Kankaanpää

UPM näyttää asettuvan työmarkkinatoiminnassaan suomalaisen sopimisen ja yhteistyön kulttuurin ulkopuolelle, kirjoittaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vieraskolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa keskiviikkona.

"Yhtiö on kieltäytynyt niin valtakunnallisesta kuin yrityskohtaisesta sopimuksesta. Siksi UPM:n toiminta huolettaa. Kun yhtiön johto näyttää ajavan paluuta sadan vuoden takaiseen, ei ihme, ettei sopimuksia synny."

Lindtmanin mukaan herää kysymys, onko UPM:n linja omistajan etu ja vastaako nykyinen linja omistajien käsityksiä.

"Riski on, että maine menee ja tappioita syntyy joka viikko markkinoilla tilanteessa, jossa tuotteilla on uutta kysyntää ja esimerkiksi paperin hinta on noussut voimakkaasti. Olisiko 'kunnon rähinä', ja sen jälkeen täydellinen selkävoitto uhrausten arvoista?"

EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen totesi Avussa (7.1.): ”Osa työnantajista kuvitteli, että paikallinen sopiminen tarkoittaa samaa kuin työnjohto-oikeus. Harva tuli ajatelleeksi, että sama ammattiyhdistysväki neuvottelee paikallisellakin tasolla.”

"Laatusen huomio kuvaa hyvin, ettei ammattiyhdistysliikettä voi vain poistaa työmarkkinakentältä nopeiden voittojen toivossa", kirjoittaa Lindtman.

